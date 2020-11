Die aktuelle Situation am Ölmarkt lässt sich wohl am besten mit „Desaster“ zusammenfassen. Die Ölpreise selbst wirken ob der aktuellen Rahmenbedingungen limitiert. Viel Luft nach oben scheint es für Brent C.O. und WTI Oil nicht zu geben. Nach dem angekündigten großflächigen Lockdown in Europa kochten die Nachfragesorgen am Ölmarkt erneut hoch. Komplett verschwunden waren sie ohnehin nie. Die Ölpreisentwicklung in den letzten Wochen und Monaten setzt(e) den Ölkonzernen gehörig zu. Die aktuelle Quartalsberichtssaison dokumentierte das Ausmaß des Desasters. Doch es gab auch den einen oder anderen kleineren Lichtblick. Unser heutiger Protagonist – Royal Dutch Shell – steht stellvertretend für die aktuelle Situation im Ölsektor

Royal Dutch Shell – Quartalszahlen mit Lichtblick

Die Zahlen von Royal Dutch Shell für das dritte Quartal standen ganz unter dem Motto „Nicht ganz so schlimm, wie erwartet“. Der britisch-niederländische Ölkonzern musste zwar im dritten Quartal 2020 beim Gesamtumsatz einen Rückgang auf 44,717 Mrd. US-Dollar verzeichnen, nach 89,541 Mrd. US-Dollar im entsprechenden Vorjahresquartal, konnte aber auf der Ergebnisseite durchaus punkten. Am Ende verzeichnete Royal Dutch Shell einen Gewinn in Höhe von 0,489 Mrd. US-Dollar, nach 5,879 Mrd. US-Dollar in Q3 / 2019. Das ist im Jahresvergleich durchaus bescheiden, doch in Anbetracht der Erwartungen überraschend positiv. Auch der wichtige bereinigte Gewinn lag mit 0,955 Mrd. US-Dollar (Vorjahresquartal 4,767 Mrd. US-Dollar) im grünen Bereich. Da das Unternehmen gleichzeitig eine durchaus überraschende Anhebung der Quartalsdividende von 4 Prozent auf 0,1665 US-Dollar bekanntgab, reagierte die Aktie von Royal Dutch Shell in einer ersten Reaktion positiv.

Royal Dutch Shell – Schwaches Chartbild dominiert (noch)

Die leichte Aufwärtsreaktion ändert am insgesamt schwachen Chartbild aber (noch) nicht viel. Wir haben einen auf GBP (Britisches Pfund) lautenden Chart bemüht.

Die Aktie von Royal Dutch Shell (WKN: A0D94M ISIN: GB00B03MLX29 Ticker-Symbol: R6C) musste im Vorfeld der Zahlen eine schwierige Phase überstehen. Das markante März-Tief (9,4 GBP) wurde unterschritten, die Aktie fand sich kurzzeitig unterhalb von 9,0 GBP wieder. Zuletzt erholte sich der Wert jedoch ein wenig, muss nun aber den Beweis antreten, wie nachhaltig das Ganze ist. Vor diesem Hintergrund wäre eine Rückkehr über die psychologisch relevante Marke von 10,0 GBP durchaus „wünschenswert“. Die eigentliche Bewährungsprobe stünde der Aktie aus unserer Sicht jedoch erst mit dem Widerstandscluster um 11,0 GBP ins Haus.

