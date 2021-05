Das globale Streaming Geschäft ist hart umkämpft, neben Amazon Prime, Netflix und Disney+ steigen AT&T und Discovery nun auch gemeinsam ein. Netflix büßt nach der Bekanntmachung 2% Unternehmenswert ein.

Neues Unternehmen wird 150 Milliarden Dollar wert sein

AT&T und Discovery legen ihre Mediensparten zusammen um gegen die drei derzeitigen Platzhirsche auf dem Streaming Markt anzukommen. AT&T gliedert seine Mediensparte WarnerMedia aus und veräußert sie im gleichen Zug an Discovery. Dieses Manöver, im Fachjargon Reverse Morris Trust Transaction genannt, hat den Vorteil, dass für AT&T Aktionäre keine zusätzlichen Steuern anfallen. An dem so neu entstandenen Unternehmen werden AT&T Aktionäre 71% halten, Discovery Aktionäre 29%. Das Board of Directors, vergleichbar mit dem deutschen Aufsichtsrat, wird wird mit Top-Managern beider Unternehmen besetzt. Anführen wird das Unternehmen David Zaslav, der bisherige CEO von Discovery. AT&T bekommt zusätzlich 43 Milliarden Dollar an Cash und Schuldverschreibungen für den Deal. Das neue Medienunternehmen, dessen Name noch nicht bekannt gegeben wurde, hat einen geschätzten Wert von 150 Milliarden Dollar.

Mehr Content und tiefere Taschen für neue Serien als Netflix

Durch die Zusammenlegung erhoffen sich die beiden Unternehmen Kosteneinsparungen in Höhe von 3 Milliarden Dollar und die Schaffung eines konkurrenzfähigen Produktes auf dem hart umkämpften Streaming Markt. Mit über 200.000 Stunden Material aus den verschiedensten Genres will man die Kunden überzeugen. Time Warner verfügt über bekannte Marken wie HBO, CartoonNetwork und WarnerBros. Discovery ist stark im Bereich Non-Fiction vertreten, z.B. mit Discovery, The Food Network oder Eurosport. Besonders bekannte Produktionen wie Harry Potter, Game of Thrones oder DC Comics werden das Herzstück des neuen Streaming-Dienstes bilden. Diese beiden Bereiche, Fiction und Non-Fiction sollen so die Breite Masse ansprechen. Mit einem Produktionsbudget von 20 Milliarden Dollar pro Jahr wird der zukünftige Streaming Dienst tiefe Taschen für neue Serien und Dokus haben, zum Vergleich: Netflix lässt sich seine Produktion nur 17 Milliarden Dollar pro Jahr kosten. Derzeit haben beiden Unternehmen zusammen knapp 100 Millionen Abonnenten, der zukünftige CEO, David Zaslav, will aber weltweit bis zu 400 Millionen zahlende Kunden erreichen.

Strategiewechsel beim weltgrößten Netzbetreiber

AT&T ist im Kern ein Telekommunikationsunternehmen, im Jahre 2016 wurde die Übernahme von TimeWarner, einem Medienkonzern, für 106 Milliarden Dollar bekannt. Diese Übernahme sollte das Unternehmen stärker vertikal integrieren, das heißt AT&T wollte die Inhalte und das Netz, über das sie übertragen werden, kontrollieren. AT&T wurde durch dieses Manöver jedoch höchstverschuldeten US-Konzern außerhalb des Finanzsektors. Die jetzige Wiederausgliederung von TimeWarner macht diesen Schritt rückgängig und reduziert die Schuldenlast von AT&T. Die Aktie von Discovery legte heute zwischenzeitlich 9% zu, hat sich nun aber bei einem Plus von 5% stabilisiert. Die Anteilscheine liegen nach einer kurzen Rally knapp im Minus. /gw