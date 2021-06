Wer gern die neuesten Fashion-Trends shoppt, dem dürfte der Name “About You” bereits bekannt sein. Vor einer Woche wagte der Online-Modehändler mit einer Milliardenbewertung den Schritt an die Börse. Wir haben die wichtigsten Informationen zum Börsenneuling.

Hamburgs erstes Unicorn

2014 wird About You von Benjamin Otto, Tarek Müller, Sebastian Betz und Hannes Wiese im Rahmen eines E-Commerce Projekts der Otto Group ins Leben gerufen. 2018 wurde das junge Unternehmen zu Hamburgs erstem Start-up mit einer Marktbewertung von mehr als 1 Milliarde USD, einem sogenannten Unicorn. Nach dem Beginn in Hamburg folgt noch im gleichen Jahr der Start in Österreich. Es folgen die Schweiz, Niederlande und Belgien. Mittlerweile ist About You in 23 europäischen Ländern vertreten.

Laut Unternehmensangaben zählt es zu den am schnellsten wachsenden E-Commerce Unternehmen und ist eine der größten digitalen Modeplattformen in Europa. Im Geschäftsjahr 2020/21 erwirtschaftete das Modeunternehmen einen Umsatz von 1,17 Milliarden Euro.

Seit 2017 bietet About You außerdem eine einsatzbereite API-Lösung für Online-Händler an. Eine API ist eine Datengrundlage, mit denen man beispielsweise eine bestimmte Software erstellen kann.

Personalisiertes-Influencer-Shopping

Zum Kernkonzept der Modeplattform gehört die Zusammenarbeit mit Influencerinnen und ein persönliches Shoppingerlebnis: “Als ein Fashion- und Technologie-Unternehmen ist es unser Ziel, gemeinsam mit unseren ambitionierten Teams, den klassischen Einkaufsbummel zu personalisieren, indem wir ein inspirierendes und personalisiertes Shopping-Erlebnis auf dem Smartphone kreieren”, heißt es auf der Webseite von aboutyou.de.

Influencer spielen in mehreren Bereichen bei About You eine Rolle. Neben klassischem Marketing auf der Social Media Plattform Instagram, wo Stars wie Stefanie Giesinger mit Millionen von Followern ihre neueste Bestellung präsentieren, kann man auf der Webseite auch die Lieblingslooks der Stars direkt nachshoppen. Zudem verleiht das Unternehmen seit 2017 die About You Awards, bei denen Influencer ausgezeichnet werde.

Die About You-Aktie

Vergangenen Mittwoch ging es für das Unternehmen mit einer Bewertung von gut 3.9 Milliarden Euro und einem Ausgabepreis von 23 Euro an die Börse. Die About You-Aktie stieg bereits am ersten Tag auf mehr als 26 Euro, was nach einem Tief am Donnerstag und Freitag auch ihr aktueller Wert ist.

Hauptinvestor bleibt die Otto GmbH & Co KG, denn die meisten Anteile mit 36,4 Prozent halten die Michael Otto Stiftung und Prof. Dr. Michael Otto. Knapp 20 Prozent gehören Unternehmer Anders Holch Povlsen gefolgt von Benjamin Otto mit 7,1 Prozent. Die Mitbegründer Tarek Müller, Sebastian Betz und Hannes Wiese folgen mit 3, 2,6 und 1,7 Prozent. Rund ein Fünftel der Aktien gilt dem Streubesitz neuer Aktionäre.

Community zwiegespalten über Influencer-Konzept

Im BörsenNews-Forum gehen die Meinungen über die Zukunftsperspektiven und die Influencer-Strategie auseinander. Während manche das Konzept mit Social-Media Stars als Eintagsfliege bewerten und die daraus gewonnene Zielgruppe für zu klein, glauben andere fest an das Unternehmen. “ […] Meine Kinder 13-20 finden aboutyou gerade wegen der influencer Geschichten total angesagt.. Man sollte nicht von seiner eigenen Blase auf alle schließen.. […] ich habe vier modebewusste Frauen daheim.. und deren ganzer Freundeskreis kauft sehr gerne bei aboutyou und Zalando” schreibt Nutzer Dadekovic.

Vergleiche mit anderen großen Playern hält Nutzer Schwabbelwambi für zu früh: “Wir sind gerade eine Woche an der Börse. Entweder man ist überzeugt und schon drin (dann braucht man auch nicht den Zuspruch von Anderen) oder halt nicht.Zum jetzigen Zeitpunkt braucht es keine Vergleiche mit Zalando oder Amazon und auch keine Diskussion über Influenzer. Das sind alles Dinge, die man als Anteilseigner auf der HV den Managern stellen könnte. […]”.

