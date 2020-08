Die neue Handelswoche startet im Dax sehr vielversprechend. Der Index knackte im frühen Montagshandel (24.08.) erneut die psychologisch wichtige Marke von 13.000 Punkten. Das ist jedoch nur die halbe Miete. Nun muss es für den Index im weiteren Verlauf darum gehen, sich auch oberhalb von 13.000 Punkten behaupten zu können. Die vorherigen Versuche zeigten auf eindrucksvolle Art und Weise, dass dieses der schwierigere Teil des Unterfangens ist. Nachsetzen muss in der aktuellen Phase auch die Aktie des deutschen Sportartikelherstellers Adidas (WKN: A1EWWW ISIN: DE000A1EWWW0 Ticker-Symbol: ADS), die sich zwar in einer durchaus interessanten charttechnischen Konstellation befindet, die nun aber die guten Vorgaben auch nutzen muss.

Quartalszahlen im Blick

Adidas legte vor einigen Handelstagen (06.08.) die Ergebnisse für das zweite Quartal vor. Der Geschäftsverlauf stand ganz im Zeichen der Auswirkungen der Corona-Pandemie. Coronabedingt hielten sich die Erwartungen des Marktes ohnehin in Grenzen. Adidas erzielte im zweiten Quartal einen Umsatz in Höhe von 3,579 Mrd. Euro. Damit wurde im Vergleich zum Vorjahresquartal 2019 ein kräftiger Umsatzeinbruch verzeichnet. Im zweiten Quartal 2019 lag der Umsatz noch bei 5,509 Mrd. Euro. Unterm Strich blieb ein Verlust aus fortgeführten Geschäftsbereichen in Höhe von -306 Mio. Euro zurück. Das wiederum entspricht einem Ergebnis je Aktie in Höhe von -1,45 Euro. Zum Vergleich: Im zweiten Quartal 2019 lag der Gewinn noch bei 462 Mio. Euro, was wiederum einem Ergebnis je Aktie von 2,33 Euro entsprach. In Bezug auf das laufende dritte Quartal zeigen sich die Herzogenauracher verhalten optimistisch und erwarten ein Betriebsergebnis in Höhe von 600 Mio. Euro bis 700 Mio. Euro. Die Aktie reagierte zunächst positiv auf die Zahlen und initiierte einen Aufwärtsimpuls.

Chartbild bleibt spannend

Im Zuge der Zahlenveröffentlichung gelang der Aktie der Sprung über die so wichtige Marke von 250,0 Euro. Neben einer wichtigen Horizontallinie verläuft in diesem Bereich auch die 200-Tage-Linie. Das Überschreiten der 250er Marke installierte somit ein frisches Kaufsignal, das sich auch gleich entfalten konnte. Zum Befreiungsschlag reichte es allerdings nicht. Hierzu hätte das markante Juni-Hoch bei 265,5 Euro deutlich überschritten werden müssen. Nach einem kurzen Ausflug in Richtung 270 Euro tauchte die Aktie zuletzt wieder ab. Aus charttechnischer Sicht ist die Aufgabenstellung klar: Die Adidas-Aktie muss über die Zone 265,5 Euro / 270,0 Euro, um das Chartbild auf der Oberseite zu klären. Auf der Unterseite sollten im besten Fall die 250,0 Euro weiter verteidigt werden. In jedem Fall ist ein Rücksetzer unter die Zone 230 / 225 Euro zu vermeiden. Sollte es hierzu kommen, muss die Lage insgesamt neu bewertet werden.

