Die US-Aktienindizes erlebten am gestrigen Donnerstag (11.06.) einen rabenschwarzen Tag. Die Sorgen im Hinblick auf die weiteren Entwicklungen in der Corona-Pandemie sind offenkundig zurück. Zudem wurden die am Tag zuvor von der Fed im Rahmen der Leitzinsentscheidung getätigten Aussagen kritischer gesehen. Und einmal in Bewegung knickten die US-Indizes regelrecht ein. Auch der sonst so robust und unerschütterlich wirkende US-Technologiebereich musste Federn lassen. Die zentrale Frage lautet: War es das mit der Erholung und treten die Aktienmärkte in ein neues Korrekturszenario ein oder kann man den gestrigen Handelstag in die Rubrik Ausrutscher einordnen? Vor diesem Hintergrund kommt dem heutigen Wochenausklang eine große Bedeutung zu; zumal in den USA noch eminent wichtige Konjunkturdaten anstehen. Die Marktakteure warten auf frische Daten zum US-Verbrauchervertrauen (ermittelt durch Reuters / Uni Michigan).

Charttechnischer Rückschlag für die AMD-Aktie

Blicken wir auf den aktuellen 6-Monats-Chart unseres heutigen Protagonisten Advanced Micro Devices (WKN: 863186 | ISIN: US0079031078 | Ticker-Symbol: AMD).

In unserer letzten Kommentierung an dieser Stelle am 04.06. hatten wir die spannende charttechnische Konstellation der Aktie thematisiert. Im Mittelpunkt stand hierbei eine potentielle bullische Flagge (heute grau dargestellt), die sich in den letzten Wochen als Konsolidierungsformation herausgebildet hatte. Nachdem zuvor der kurzfristige Aufwärtstrend (rot) seitlich verlassen werden musste, galt es für den Wert, auf der Unterseite nicht weiter in Bedrängnis zu geraten und die Konsolidierung weiterhin oberhalb von 50,0 US-Dollar zu halten. Das gelang der Aktie.

Bullische Flaggen werden regelkonform über ihre Oberseite aufgelöst. Auch die Aktie von Advanced Micro Devices machte sich kürzlich auf, die Flagge über einen aufwärtsgerichteten Ausbruchsversuch aufzulösen. Die Gefahr von Fehlausbrüchen ist in solchen Fällen jedoch nicht zu unterschätzen. Dieser Erfahrung machte zuletzt auch die AMD-Aktie, denn die wichtige Bestätigung des Ausbruchs blieb bislang zumindest aus. Hierzu müsste die Aktie das massive Widerstandsniveau um 59,3 US-Dollar überspringen.

Wie könnte es nun weitergehen?

Der gestrige Handelstag ist aus charttechnischer Sicht ein herber Rückschlag. Um den Schaden in Grenzen zu halten, sollte es nun nicht mehr unter die 50,0 US-Dollar gehen. Sollte dieser Fall eintreten, muss die Lage neu bewertet werden. Im besten Fall halten bereits die 51,3 US-Dollar. Auf der Oberseite stellt sich dem Aktienkurs mit dem Bereich 56,5 US-Dollar bis 59,3 US-Dollar eine massive Widerstandszone in den Weg. Eine Seitwärtsbewegung sollte daher nicht überraschen.

Aktuelle Blogs auf Börsennews:

Wirecard: Das schlimmste überwunden – Kursziel 220€?

Wirecard: Spannung vor den Zahlen

Andere Leser interessierten sich auch für:

TUI AG und Deutsche Lufthansa – Aktien unter Druck!

Ballard Power – Aktie in entscheidender Phase!

Haftungsausschluss/Disclaimer

Die hier angebotenen Artikel dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals und – je nach Art des Investments – sogar zu darüber hinausgehenden Verpflichtungen, bspw. Nachschusspflichten, führen können. Die Informationen ersetzen keine auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. Boersennews.de hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss. Boersennews.de hat bis zur Veröffentlichung der Artikel keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand der Artikel. Die Veröffentlichungen erfolgen durch externe Autoren bzw. Datenlieferanten. Infolgedessen können die Inhalte der Artikel auch nicht von Anlageinteressen von Boersennews.de und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein.