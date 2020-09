TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Der Absturz der US-Börsen hat am Freitag auch in Asien auf die Stimmung gedrückt: Die dortigen Kurstafeln zeigten durch die Bank Verluste. Ganz so heftig wie in New York fielen sie aber nicht aus - vor allem die US-Technologiebörse Nasdaq hatte am Donnerstag ihrer bisherigen Rekordrally Tribut gezollt.

Nach dem Vormarsch der Kurse im Kielwasser der großen US-Technologiewerte sei der gestrige Rückschlag keine Überraschung, kommentierte ein Marktstratege. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 hatte zur Schlussglocke in New York über fünf Prozent eingebüßt - es war der heftigste Tagesverlust seit seinem Einbruch Mitte März im Zuge der sich ausbreitenden Corona-Pandemie. Seit Jahresbeginn steht aber immer noch ein sattes Plus von knapp 35 Prozent zu Buche, womit das Börsenbarometer einer der wenigen Gewinner weltweit überhaupt ist.

In Tokio schloss der Nikkei-225 am Freitag mit einem Minus von 1,11 Prozent bei 23 205,43 Punkten. Damit behauptete der japanische Leitindex aber einen Wochengewinn von fast anderthalb Prozent.