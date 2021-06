TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben sich am Mittwoch unterschiedlich entwickelt. Während es in Japan nach oben ging, gaben die Börsen in China nach. Wie schon am Dienstag hielten sich die Ausschläge vor dem mit Spannung erwarteten Bericht über die Lage am US-Arbeitsmarkt an diesem Freitag allerdings in Grenzen. Von diesem erwarten sich Investoren aussagekräftige Daten über die Verfassung der US-Konjunktur und damit auch über die Entwicklung der Wirtschaft weltweit.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg um ein halbes Prozent auf 28 946 Punkte. Damit erholte sich der bekannteste asiatische Aktienmarkt weiter von dem Mitte Mai erreichen Zwischentief bei etwas mehr als 27 000 Punkte. Er liegt aber weiter deutlich unter dem im Februar erreichten Mehrjahreshoch von 30 714 Zählern.

Der Nikkei 225 hängt in diesem Jahr der Entwicklung anderer weltweit wichtiger Aktienindizes wie dem Dow Jones oder dem Dax hinterher. So beläuft sich das Plus seit Ende 2020 derzeit auf etwas mehr als fünf Prozent - beim Dax und Dow Jones sind es dagegen jeweils etwas mehr als 13 Prozent. 2020 hatte der Nikkei 225 mit einem Plus von 16 Prozent deutlich hinter sich gelassen