FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach seinen jüngsten Verlusten im Zuge der Kurseinbrüche in New York dürfte der Dax am Montag mit Gewinnen in die neue Woche starten. So signalisierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex eine Stunde vor dem Xetra-Start ein Plus von 0,7 Prozent auf 12 929 Punkte. Damit rückt die Marke von 13 000 Punkten, unter die der Dax am Freitag abgesackt war, zumindest wieder in Reichweite.

In dieser Woche müsse es sich zeigen, ob die Kursverluste der vergangenen Woche nur Gewinnmitnahmen gewesen seien oder doch der Auftakt zu einer größeren Korrektur, schrieb Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners in einem Morgenkommentar. Experten sprachen von einem Kursrutsch, der sich abgezeichnet habe, nachdem die Kurse vor allem in New York zuletzt heiß gelaufen waren.

Laut dem Chartexperten Martin Utschneider von der Privatbank Donner & Reuschel hat der Dax am Freitag bereits die Basis für einen stabilen Wochenauftakt geschaffen, indem er eine wichtige Unterstützungsmarke bei 12 800 Punkten letztlich gehalten hat.

Schon früh ins Blickfeld rückten am Montag chinesische Außenhandelsdaten mit vom Vorjahr gestiegenen Ausfuhren aber gesunkenen Importen. Laut Martin Siegert von der LBBW ist dies "keine gute Nachricht auch für die deutsche Exportwirtschaft." Neue Impulse von US-Börsen bleiben zum Wochenauftakt aber zunächst aus, weil in den USA wegen eines Feiertags nicht gehandelt wird. Möglich, dass Anleger in der neuen Woche schon Tage voraus auf die Europäische Zentralbank blicken, die am Donnerstag ihre Zinsentscheidung bekannt gibt.

Auf Unternehmensseite lohnt sich am Montag vielleicht nochmals ein Blick auf die anstehenden Index-Umbesetzungen. Die Deutsche Börse korrigierte ihre Meldung vom Donnerstag und nannte nun statt der Aareal Bank den Startup-Entwickler Rocket Internet als Absteiger aus dem MDax . Alle anderen Ankündigungen vom vergangenen Donnerstag blieben jedoch gültig. Die Aareal-Aktien profitierten vom überraschenden Klassenerhalt mit einem vorbörslichen Anstieg um 0,8 Prozent.

Im Dax waren die Volkswagen -Aktien vorbörslich mit 1,3 Prozent ein Gewinner. Als Treiber galt hier, dass Betriebsratschef Bernd Osterloh in einem Interview mit der "Welt am Sonntag" die Aussage traf, die Wolfsburger kämen beim Bau von E-Autos schneller voran als geplant. Händler werteten solche Erfolge im Kampf gegen den Siegeszug von Tesla als gut für die Stimmung.