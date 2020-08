FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt dürften überwiegend zuversichtlich in die neue Woche starten. Dank positiver Vorgaben von der Wall Street am Freitag sollte der Dax am Montagmorgen Auftrieb erhalten. Der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex signalisierte rund eine Stunde vor Börsenbeginn ein Plus von 0,59 Prozent auf 12 840 Punkte. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone wird am Montag zum Handelsstart mit einem Gewinn von 0,55 Prozent erwartet.

Am Freitag war der Dax in Richtung des tiefsten Standes seit knapp zwei Wochen gerutscht, hatte sich dabei aber an der 50-Tage-Durchschnittlinie gefangen. Diese gilt als Indikator für den mittelfristigen Trend. Damit schloss das Börsenbarometer die vergangene Woche mit einem Minus von gut einem Prozent ab.

Allzu viel Euphorie dürfte zum Auftakt der neuen Woche unter den Anlegern allerdings nicht aufkommen, da die Corona-Infektionszahlen in Deutschland und anderen Ländern immer weiter nach oben schnellen. Diese Entwicklung weckt unter Investoren die Sorge vor möglichen neuen Lockdowns und deren Folgen für die Wirtschaft.

"Das ist ein klares Sommerloch. Sofern die Anleger nicht im Urlaub sind, stehen sie mehrheitlich an der Seitenlinie und warten auf neue Impulse. Die Angst, sich auf der falschen Seite zu positionieren, ist weiterhin groß", konstatierte Marktanalyst Thomas Altmann von QC Partners.

Unter den Einzelwerten dürfte der Anlegerfokus mangels fundamentaler Nachrichten auf den aktuellen Veränderungen in den wichtigsten deutschen Indizes liegen. Ab diesem Montag sind die Aktien des Essenlieferdienstes Delivery Hero im Dax enthalten. Sie nehmen den Platz der Wirecard-Papiere ein, die wegen der Folgen eines Bilanzskandals die erste Börsenliga verlassen mussten. Im vorbörslichen Geschäft stiegen die Anteilsscheine von Delivery Hero auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Börsenschluss vom Freitag um rund 0,8 Prozent.