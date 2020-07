NEW YORK (dpa-AFX) - Vor einer Flut an bedeutenden Unternehmenszahlen sind die Anleger an den New Yorker Börsen am Dienstag in Deckung geblieben. Der Dow Jones Industrial verlor im frühen Handel 0,65 Prozent auf 26 411,82 Punkte und ließ damit seine Vortagsgewinne wieder liegen. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,43 Prozent auf 3225,45 Zähler bergab.

Am Markt hieß es, angesichts der Coronavirus-Sorgen und vor wichtigen Ereignissen, darunter der nächste Zinsentscheid der Fed am Mittwoch und eine Schar bedeutender Unternehmensberichte, gingen die Anleger vorerst nicht weiter ins Risiko. Am Dienstag schon gab es eine Reihe von Quartalsberichten zu verarbeiten, die dieses Mal bei den Anlegern von McDonald's oder 3M nicht so gut ankamen.