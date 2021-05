WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Mittwoch mit Gewinnen geschlossen. Der ATX stieg um 0,46 Prozent auf 3366,71 Punkte. Der ATX Prime gewann 0,43 Prozent auf 1715,22 Zähler. Auch andere Börsen schlossen mit kleinen Pluszeichen. Die am Mittwoch gemeldeten US-Inflationsdaten waren zwar überraschend stark ausgefallen, versetzten den Börsen aber nur einen kurzfristigen Dämpfer. Die Zahlen waren angesichts der jüngsten Inflationsängste an den Börsen mit Spannung erwartet worden.

Für Impulse sorgte in Wien auch die laufende Ergebnisberichtssaison. So fanden sich Aktien der Post nach guten Zahlen mit einem Plus von 2,70 Prozent an der Spitze im prime market. Die Post hatte einen Anstieg des Betriebsergebnis von 79,2 Prozent auf 59,8 Millionen Euro gemeldet. Beim Umsatz gab es ein Plus von 28,5 Prozent auf 646,1 Millionen Die Post-Zahlen hatten die Erwartungen weit übertroffen, schreiben die Analysten der Erste Group in einer ersten Reaktion.

Auch die Verbund-Zahlen wurden an der Börse gut aufgenommen. Die Aktien des Stromerzeugers gewannen 0,92 Prozent. Eine schlechtere Wasserführung hat dem Verbund im ersten Quartal einen Nettogewinnrückgang von 7,6 Prozent auf 144,7 Millionen Euro beschert. Gesucht waren auch Titel des Branchenkollegen EVN und legten 2,18 Prozent zu. Bei höherem Volumen fest zeigten sich zudem RBI (plus 2,46 Prozent) und OMV (plus 2,42 Prozent).

Tagesverlierer waren nach schlecht aufgenommenen Quartalszahlen hingegen Wienerberger mit einem Minus von 3,79 Prozent. Unterm Strich blieb dem Ziegelhersteller heuer im ersten Quartal ein Überschuss von 27,3 Millionen Euro. Zum Jahresstart 2020, zu Beginn der Pandemie, hatte der Baustoffkonzern noch einen Nettoverlust von 106,3 Millionen erlitten. Die Zahlen waren im Großen und Ganzen im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, so die Analysten der Erste Group.

Größere Abgaben gab es auch in voestalpine, die Aktien des Stahlkonzerns verloren 1,87 Prozent. Lenzing-Aktien fielen trotz einer Kurszielerhöhung um 1,74 Prozent auf 113,20 Euro. Die Analysten von Raiffeisen Research haben ihr Kursziel für die Aktie angesichts des verbesserten Marktumfelds von 83 auf 135 Euro erhöht und ihre Kaufempfehlung "buy" bestätigt./mik/ste/APA/fba