Die gegen Alibaba von chinesischen Regulierungsbehörden verhängte Strafe drückt den Quartalsgewinn in den negativen Bereich. Die heute veröffentlichten Quartalszahlen lagen jedoch knapp über den meisten Analystenschätzungen.

64% Umsatzwachstum in einem Jahr

Alibaba konnte einen Umsatz im Quartal 1 2021 von 24 Mrd € verzeichnen, das stellt ein Plus von 64% zum Vorjahreszeitraum dar. Doch Alibaba schrieb seinen ersten Quartalsverlust seit dem Börsengang 2014. Am Ende stand dieses Jahr ein Minus von knapp einer Milliarde Euro in den Büchern. Verantwortlich hierfür war eine Strafe wegen Verstoßes gegen das Wettbewerbsrecht, die dieses Quartal beglichen werden musste. Die Höhe der Strafe, 4% des Umsatzes aus dem Jahr 2019, betrug am Ende knapp 2,3 Mrd. Euro. Ohne diesen Sondereffekt wäre das Quartalsergebnis also wie gewohnt positiv ausgefallen. Die Userzahlen von Alibaba in China haben sich im Vergleich zum Vorjahr auch verbessert. 811 Millionen Kunden nutzen die Plattform in den letzten 12 Monaten und damit 32 Millionen mehr als letztes Quartal.

Warum wurde Alibaba zur Kasse gebeten?

Die Strafe wurde verhängt, weil eine chinesische Wettbewerbsbehörde einen Missbrauch der Marktmacht von Alibaba nachgewiesen hat. Dabei soll der Konzern Verkäufer auf seiner Seite, die auch bei anderen Anbietern verkaufen, gezwungen haben nur noch auf Alibaba aktiv zu sein. Dieses Vorgehen sei wettbewerbsschädigend und schränke Käufer und Verkäufer auf unfaire Art und Weise ein. Neben der Geldstrafe muss Alibaba die nächsten drei Jahre mit Berichte und Analysen seines Verhaltens an die Chinesische Wettbewerbsbehörde übermitteln.

Wie kann es mit dem Papier weitergehen?

Am heutigen Handelstag verlor Alibaba Aktie über 6% an Wert, auch der Widerstand bei 174€ wurde gerissen. User Maxprofit äußert sich in der Börsennews-Community wie folgt: “denke jetzt geht es knallhart auf die 160… vielleicht morgen schon.”

Wie es mit dem Papier weitergeht ist ungewiss. User Wirson sieht die chinesischen Papiere mittelfristig wieder nördlich der Allzeithochs bei 264€ die wir November zuletzt sahen: “Auf 2-3 Jahre sehen wir hier meiner Meinung neue Allzeithochs. Wer die Schwankungen nicht aushalten kann ist hier eben falsch.”

