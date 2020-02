Amazon präsentierte kürzlich überraschend starke Ergebnisse für das Dezember-Quartal. Die Aktie ging daraufhin zunächst durch die Decke, konnte das exponierte Kursniveau im weiteren Handelsverlauf am Freitag (31.01.) aber nicht ganz halten. Das bringt die Aktie in eine aus cahrttechnischer Sicht durchaus prekäre Lage. Die Aktie des kanadischen Brennstoffzellen-Unternehmens Ballard Power durchlebt aktuell eine hoch volatile Phase. Nach dem knackigen Rücksetzer gab es zuletzt zwar eine kräftige Erholung, die aber (noch) keine Relevanz erlangen konnte. Bleiben wir gleich beim aktuellen Chartbild der Ballard-Power-Aktie.

Der Ausbildung des markanten Verlaufshochs bei 12,0 US-Dollar folgte ein knackiger Rücksetzer auf 8,8 US-Dollar. Damit sind die beiden aktuell charttechnisch relevanten Marken auch bereits benannt. Die Aktie muss über die 12,0 US-Dollar, um sich weiteres Aufwärtspotential zu erschließen und darf nicht unter die 8,8 US-Dollar fallen, um nicht aus charttechnischer Sicht in die Bredouille zu geraten. In den letzten Handelstagen waren Vorstöße in beide Richtungen zu beobachten, ohne dass sich am Ende eine Richtung durchsetzen konnte. Im Ergebnis hat sich eine Dreieckformation ausgebildet, die nun unmittelbar zur Disposition stehen könnte. Diese Formationen lösen sich "gern einmal" in Richtung des vorherrschenden Haupttrends auf. Das Ganze könnte also in einem erneuten Anlaufen der 12,0 US-Dollar münden. Allerdings dürfte es dieses Szenario mit Blick auf die aktuelle von Unsicherheit geprägten Lage schwer haben, sich durchzusetzen. Sollte die Aktie über bzw. unter eine der beiden Grenzen (12,0 US-Dollar oder 8,8 US-Dollar) ausbrechen, ist eine Neubewertung der Lage erforderlich. Eine Neubewertung der charttechnischen Lage könnte auch bald bei der Amazon-Aktie notwendig werden. Das Unternehmen präsentierte am Donnerstag nach Handelsschluss ganz starke Zahlen für das 4. Quartal und überraschte damit Analysten und Aktionäre positiv.

Vor allem der hohe Nettogewinn im 4. Quartal in Höhe von 3,27 Mrd. US-Dollar lag deutlich über den Erwartungen. Die Aktie schoss im Anschluss an die Veröffentlichung nachbörslich durch die Decke und startete auch robust in den regulären Freitagshandel. Bis auf knapp 2.050 US-Dollar schwang sich der Wert im Tagesverlauf auf, konnte den Handel letztendlich aber nur knapp oberhalb von 2.000 US-Dollar beenden. Wir sehen die Aktie nun aus charttechnischer Sicht vor einer ganz schwierigen Phase stehen. Sollte der Aktienkurs in den nächsten Handelstagen weiter abbröckeln, würde in Kombination mit dem Juli-Hoch die Ausbildung einer markanten Doppeltopformation drohen. Aus bullischer Sicht wäre es daher ideal, wenn die Aktie sich oberhalb von 2.000 US-Dollar festsetzen und im Nachgang den Weg auf der Oberseite fortsetzen könnte. Ein Rücksetzer unter die 1.900 US-Dollar wäre aus charttechnischer Sicht hingegen ein herber Rückschlag.

Weitere interessante Artikel

Dax - Index hat eminent wichtige Handelswoche vor der Brust

Tesla entfesselt. Deutsche Bank kommt ins Laufen.

Haftungsausschluss /Disclaimer

Die hier angebotenen Artikel dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals und - je nach Art des Investments - sogar zu darüber hinausgehenden Verpflichtungen, bspw. Nachschusspflichten, führen können. Die Informationen ersetzen keine auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. Boersennews.de hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss. Boersennews.de hat bis zur Veröffentlichung der Artikel keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand der Artikel. Die Veröffentlichungen erfolgen durch externe Autoren bzw. Datenlieferanten. Infolgedessen können die Inhalte der Artikel auch nicht von Anlageinteressen von Boersennews.de und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein.