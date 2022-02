Mit großer (An)Spannung wurde der Quartalszahlenveröffentlichung von Advanced Micro Devices (AMD) entgegengesehen. Im Vorfeld der Veröffentlichung ging es für die AMD-Aktie deutlich nach unten. Ob damit Befürchtungen der Marktakteure verbunden waren, AMD könnte enttäuschen oder ob der Rücksetzer der allgemeinen Gemengelage geschuldet war, blieb zunächst offen. Nach der AMD-Zahlenveröffentlichung vom Dienstag (01.02.) war jedoch klar, dass die Befürchtungen unbegründet waren. AMD „verzauberte“ die Marktakteure mit den Zahlen und dem Ausblick und zog so ganz nebenbei auch die Aktien der Mitbewerber, wie u.a. Nvidia, mit nach oben.

Advanced Micro Devices (AMD) – Aktie zündet Kursturbo nach Zahlen

Da hat AMD (WKN: 863186 | ISIN: US0079031078 | Ticker-Symbol: AMD) aber einen rausgehauen; um es einmal salopp zu sagen. AMD pulverisierte mit den Zahlen und dem Ausblick die Markterwartungen. Die Aktie zündete daraufhin den Kursturbo.

Schauen wir uns einmal ein paar Eckdaten aus dem Q4-Bericht an. AMD erzielte einen Umsatz in Höhe von 4,826 Mrd. US-Dollar. Das ist ein Plus von 49 Prozent gegenüber dem entsprechenden Vorjahresquartal. Der Gewinn war im 4. Quartal 2021 mit 0,974 Mrd. US-Dollar im Jahresvergleich (1,781 Mrd. US-Dollar in Q4 / 2020) zwar rückläufig, lag aber noch deutlich über den Markterwartungen. Um Sondereinflüsse bereinigt belief sich der Gewinn auf 1,122 Mrd. US-Dollar; nach 0,636 Mrd. US-Dollar in Q4 / 2021. Abgerundet wurde die starke Vorstellung vom Jahresausblick auf 2022. AMD erwartet für das laufende Quartal einen Umsatz in Höhe von 5,0 Mrd. US-Dollar +/- 100 Mio. US-Dollar; für das Gesamtjahr ca. 21,5 Mrd. US-Dollar.

Die Aktie legte deutlich zu und lief den Bereich von 130 US-Dollar an. Wenn man an der aktuellen Situation etwas aussetzen möchte, dann ist es vielleicht das, dass AMD nicht gleich der Sprung über die 130 US-Dollar gelang und stattdessen Gewinnmitnahmen in Richtung 120 US-Dollar einsetzten. Im besten Fall bleibt der Rücksetzer auf 120 US-Dollar begrenzt. Die zentrale Unterstützung ist unverändert in den Bereich von 100 US-Dollar zu verorten. Sollte es für AMD darunter gehen, muss die Lage neu bewertet werden.

Nvidia im AMD-Fahrwasser nach oben.

Nvidia (WKN: 918422 | ISIN: US67066G1040 | Ticker-Symbol: NVD) wird seine Quartalsergebnisse erst in ein paar Tagen vermelden, doch offenkundig ist im AMD-Fahrwasser Optimismus zurückgekehrt.

Nvidia legte zwar nicht ganz so spektakulär zu, wie AMD selbst, doch reichte die Schubkraft aus, um die Nvidia-Aktie über die Marke von 250 US-Dollar zu hieven. Gleichzeitig wurde etwas Druck von der eminent wichtigen Unterstützung von 230 US-Dollar genommen. Das erklärte Ziel von Nvidia muss es nun sein, die 270 US-Dollar zu knacken.

Andere Leser interessierten sich auch für:

Adidas – Unterstützung im Fokus! Puma – Das könnte noch einmal brenzlig werden.

Nordex – Aktie auf der Suche nach einem tragfähigen Boden. Vestas – Aktie unter Druck

E.ON – Aktie in Lauerstellung. RWE – Aktie haussiert.

Trendaktien: Aktientrend auf Börsennews

Haftungsausschluss/Disclaimer

Die hier angebotenen Artikel dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals und – je nach Art des Investments – sogar zu darüber hinausgehenden Verpflichtungen, bspw. Nachschusspflichten, führen können. Die Informationen ersetzen keine auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. Boersennews.de hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss. Boersennews.de hat bis zur Veröffentlichung der Artikel keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand der Artikel. Die Veröffentlichungen erfolgen durch externe Autoren bzw. Datenlieferanten. Infolgedessen können die Inhalte der Artikel auch nicht von Anlageinteressen von Boersennews.de und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein.