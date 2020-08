HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat Siemens mit "Buy" und einem Kursziel von 140 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Die Corona-Pandemie habe weltweit den Anstoß für nachhaltig höhere Investitionen in Energieeffizienz und Automatisierungslösungen gegeben, schrieb Analyst Philip Buller in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zu Investitionsgüter- und Industrieunternehmen. Im wichtigen Bereich Software sei Siemens eindeutig in der Führungsposition, was Skaleneffekte und die Breite des Angebots angehe. In der Bewertung der Aktie spiegele sich das nicht wider./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2020 / 22:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

