NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Puma SE von 90 auf 87 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Wegen des Coronavirus reduzierte Analyst Richard Edwards in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie die Annahme für das Wachstum der Verbraucherausgaben in Europa. In Asien werde derweil die Produktion wieder hochgefahren, wodurch die negativen Auswirkungen des Virus begrenzt werden dürften. Bei dem Sportartikelhersteller Puma etwa seien die Kapazitäten in China wieder zu 60 bis 80 Prozent ausgelastet./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2020 / 21:57 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-