NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Just Eat Takeaway.com <NL0012015705> mit "Overweight" und einem Kursziel von 9460 Pence in die Bewertung aufgenommen. Nach der Fusion sei nun größte Priorität für das neue Mangement des Essenslieferanten, das Geschäft in Großbritannien ins Laufen zu bringen, schrieb Analystin Miriam Adisa in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dieses Geschäft sei - samt London - noch nicht verloren, sondern könnte mit der richtigen Strategie zu bedeutendem Wachstum führen./ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2020 / 04:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben