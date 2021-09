Unsere beiden heutigen Protagonisten Apple und Tesla durchlaufen gegenwärtig hochgradig spannende Phasen. Während sich bei Apple eine potentielle Top-Bildung immer deutlicher heraus zu kristallisieren scheint, sieht es bei Tesla aus charttechnischer Sicht vielversprechender aus. Bleiben wir zunächst jedoch bei Apple.

Apple – Aktie charttechnisch angezählt

Zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung (am 13.09.) fiel Apple (WKN: 865985 ISIN: US0378331005 Ticker-Symbol: APC) auf den eminent wichtigen Unterstützungsbereich um 150 US-Dollar zurück. Ein Verbleib der Aktie oberhalb dieser wichtigen Zone wäre aus charttechnischer Sicht wichtig gewesen, doch Apple musste vor diesem Hintergrund einen Rückschlag verkraften.

Nach dem Rücksetzer unter die 150 US-Dollar musste Apple weiter „einstecken“. Die Bewegung dehnte sich bis in Richtung der nächsten wichtigen Unterstützungszone 142 US-Dollar / 137,8 US-Dollar aus. Immerhin gelang es Apple, den Vorstoß auf der Unterseite in diesem Bereich zum Stehen zu bekommen. Die Zone um 137,8 US-Dollar hat aus unserer Sicht derzeit zentrale Bedeutung als Unterstützung. Neben der wichtigen Horizontalunterstützung verläuft knapp darunter auch die 200-Tage-Linie. Bei einer Ausdehnung der Korrektur unter diesen Bereich würde eine Neubewertung notwendig werden. Gegenwärtig fehlt es Apple an fundamentalen Kurstreibern und folglich an Aufwärtsmomentum. Nichtsdestotrotz würde die Rückeroberung der 150 US-Dollar die Weichen in Richtung des aktuellen 52-Wochen-Hochs, das erst Anfang September bei 157+ US-Dollar markiert wurde, stellen. Ganz anders stellt sich gegenwärtig die Situation bei Tesla dar, denn die Aktie baut in der aktuellen Phase konsequent Aufwärtsmomentum auf.

Tesla – Aktie nimmt Fahrt auf!

Unsere letzte Kommentierung zu Tesla (WKN: A1CX3T ISIN: US88160R1014 Ticker-Symbol: TL0) überschrieben wir am 13.09. mit „Das darf jetzt nicht passieren“. Zum damaligen Zeitpunkt drohte die Tesla-Aktie, nach unten abzudrehen.

Nach dem Ausbruch über die Widerstandszone 700 US-Dollar / 725 US-Dollar nahm Tesla zunächst das markante Verlaufshoch bei 780 US-Dollar ins Visier. Noch ehe jedoch der Widerstandsbereich ernsthaft unter Druck gesetzt werden konnte, drehte die Aktie wieder in Richtung 725 US-Dollar / 700 US-Dollar nach unten ab. Ein erneuter Rücksetzer unter die 700 US-Dollar hätte die Karten noch einmal neu gemischt, zumal in diesem Bereich auch die 200-Tage-Linie verläuft. Doch die Aktie konnte diese Attacke parieren. Aktuell hat Tesla den Widerstandsbereich 780 US-Dollar / 800 US-Dollar erreicht. Ein erfolgreicher Ausbruch über die 800 US-Dollar könnte der Aktie die Tür in Richtung des aktuellen 52-Wochen-Hochs im Bereich von 900 US-Dollar öffnen. Einen Rücksetzer unter die 700er Marke gilt es hingegen, unverändert zu vermeiden.

Haftungsausschluss/Disclaimer

Die hier angebotenen Artikel dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals und – je nach Art des Investments – sogar zu darüber hinausgehenden Verpflichtungen, bspw. Nachschusspflichten, führen können. Die Informationen ersetzen keine auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. Boersennews.de hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss. Boersennews.de hat bis zur Veröffentlichung der Artikel keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand der Artikel. Die Veröffentlichungen erfolgen durch externe Autoren bzw. Datenlieferanten. Infolgedessen können die Inhalte der Artikel auch nicht von Anlageinteressen von Boersennews.de und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein.