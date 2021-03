Inmitten von Streits mit Facebook und französischen Werbetreibenden kursieren Gerüchte über ein verschobenes Launch-Event und Apple Car. Was sind die spektakulären Apple-Nachrichten des Tages und wie reagiert die Börse darauf?

Zusammenarbeit mit Hyundai für Apple Car?

Es brodelt in der Gerüchteküche über Apple Car. Die Details von Apples geheimem Autoprojekt wurden bereits 2015 enthüllt, aber in der jüngeren Vergangenheit haben sich die Anzeichen für den Eintritt des Technologie-Giganten in den Elektroauto-Markt verstärkt und es wurde heftig spekuliert. Zum Beispiel herrscht Verwirrung über Hyundai als potenziellen Apple-Partner. Ursprünglich berichtete das Wall Street Journal, dass Hyundai Motor und seine Schwesterfirma Kia mit Apple über die Herstellung von Autos in Georgia verhandeln. Jüngst gaben Hyundai Motor und Kia in einer Mitteilung an die Aufsichtsbehörden jedoch bekannt, dass „keine Gespräche mit Apple über die Entwicklung eines autonomen Fahrzeugs“.

Bisher scheint die Begeisterung des Marktes für Apple Car begrenzt zu sein: Wie Yahoo Finance berichtete, zeigten nur 33 Prozent der Befragten Interesse an Apple Car, während 68 Prozent angaben, dass sie wohl eher kein Modell aus der ersten Generation kaufen würden.

Analysten zeigten sich kürzlich jedoch sehr optimistisch über Apples Plan, in den Elektroauto-Markt einzusteigen. Der Citigroup-Analyst Jim Suva glaubt beispielsweise, dass Apple-Autos, wenn sie an die Börse gehen würden, den Marktwert von Apple wieder erhöhen und einen Marktwert von 3 Billionen US-Dollar erreichen könnten.

Zuckerberg zu Apples Datenschutz-Änderungen

In dem Streit über Pläne zur Stärkung des Datenschutzes auf dem iPhone hat Facebook-Chef Mark Zuckerberg Warnungen vor den Folgen seiner Plattform relativiert. Er sagte bei einem Auftritt auf Clubhouse (Talk-App) am vergangenen Freitagabend: „Ich denke, dass wir sogar in eine stärkere Position kommen könnten, wenn Apples Änderungen mehr Unternehmen dazu bringen, Geschäfte direkt auf unserer Plattform zu machen”.

Apple plant, iPhone-Nutzern mehr Kontrolle darüber zu geben, ob Dienste wie Facebook Informationen über ihr Verhalten auf verschiedenen Anwendungen und Websites sammeln dürfen. In der Vergangenheit wurde Werbetreibenden der vollständige Zugriff auf Identifikationsnummern gewährt, und jetzt muss jede Anwendung den Benutzer separat um Erlaubnis bitten. Vor allem Facebook braut seit mehreren Monaten Pläne.

Online-Netzwerke gehen davon aus, dass viele Benutzer den Datenzugriff verweigern, was personalisierte Werbung erschwert. Zuckerberg bestätigte die Kritik in der Club-Podiumsdiskussion, insbesondere kleine Unternehmen werden Verluste erleiden. Der Facebook-Chef sagte: „Ich bin ziemlich besorgt über die Gesundheit vieler Unternehmen, mit denen wir versuchen, zu arbeiten“. Apple verteidigt diese Maßnahmen, um die Kontrolle über die Privatsphäre der Benutzer zurückzugewinnen, nachdem das Online-Verhalten der Benutzer zu Werbezwecken verfolgt wurde. Die neuen Bestimmungen werden im Frühjahr mit dem Betriebssystem iOS 14.5 eingeführt.

Apple gewinnt in Sachen App-Tracking in Frankreich

Apple gewann zunächst einen Streit mit französischen Publishern und Werbetreibenden über die Datenschutzeinstellungen in seinen Apps. Der Absicht von Apple, von App-Nutzern zu verlangen, zuerst einer Verfolgung der App-Nutzung zuzustimmen, scheine „nicht missbräuchlich zu sein“.

Launch-Event diesmal im April?

Im Gegensatz zu früheren Berichten, dass der iPhone-Hersteller seine Ziele im März festlegt, haben mehrere Quellen angegeben, dass Apple diesmal den April wählen könnte. Laut Bloomberg News wird Apple voraussichtlich bereits im April eine aktualisierte Version des iPad Pro auf den Markt bringen, das über einen schnelleren Prozessor verfügt, um die gut geplante Erholung der Nachfrage im Homeoffice-Umfeld zu nutzen. Des weiteren sollen neue Modelle von AirTag, AirPods und Apple TV erscheinen.

Smartphone-Absatz in Zeiten der Corona-Pandemie

Laut einem Reuters-Bericht vom Februar lag der weltweite Smartphone-Absatz nach Angaben von Gartner-Marktforschern zwischen Oktober 2020 und Dezember 2020 bei 384,6 Millionen Stück. Dies entspricht einem Rückgang von 5,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Nachfrage nach 5G-fähigen Geräten hat der Branche im vergangenen Jahr jedoch geholfen, den Einbruch der Verkaufszahlen zu entschärfen. Im Laufe des Jahres ging der Umsatz der Endverbraucher um 12,5 Prozent auf weniger als 1,35 Mrd. US-Dollar zurück.

Laut Reuters ist Apple „mit einem Plus von 3,3 Prozent neben dem chinesischen Hersteller Xiaomi der einzige Gewinner unter den Top 5 weltweit“ und hat seinen chinesischen Rivalen Huawei mit einem Marktanteil von 14,8 Prozent übertroffen. Nach Angaben von Gartner-Marktforschern wurde Apple im vierten Quartal zum ersten Mal seit vier Jahren zum weltweit größten Smartphone-Hersteller und übertraf damit seinen südkoreanischen Konkurrenten Samsung. Nach Angaben von Gartner beträgt der Marktanteil des US-Unternehmens 20,8 Prozent, während der Marktanteil von Samsung nur 16,2 Prozent beträgt. Im vergangenen Jahr lag der Südkoreaner mit 17,3 Prozent vor Apple (17,1 Prozent).

Apple hat Ende Januar seine Geschäftszahlen geöffnet. Wie das Unternehmen bekannt gab, stieg der iPhone-Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 17,2 Prozent auf fast 65,6 Mrd. US-Dollar an. Das iPhone ist nach wie vor das wichtigste Produkt der Gruppe und macht etwa 60 Prozent des Gesamtumsatzes aus. Der US-amerikanischer Hard- und Softwareentwickler hat seit einiger Zeit keine Informationen über iPhone-Verkäufe und Durchschnittspreise mehr geliefert. Nach Berechnungen des Marktforschungsunternehmens IDC hat Apple im vierten Quartal 2020 mehr als 90 Millionen iPhones verkauft. Die Gesamtzahl der aktiven Apple-Geräte erreichte 1,65 Milliarden, einschließlich 1 Milliarde iPhones.

Wie reagiert die Börse?

Gegenwärtig notiert die Aktie von Apple mit einem Minus von 0,80 Prozent bei 101,46 Euro im XETRA-Handel.