Hinter Applied Materials und Electronic Arts liegen spannende Handelstage. Beide Aktien gerieten zu Monatsbeginn unter Druck. Während es Applied Materials zwischenzeitlich jedoch gelang, wieder Akzente auf der Oberseite zu setzen, ist die charttechnische Lage bei Electronic Arts trotz Konsolidierung weiterhin prekär. Bleiben wir zunächst bei der Aktie des Produzenten für Fertigungsanlagen für die Chip-Industrie Applied Materials.

Applied Materials – Aktie verpasst Befreiungsschlag

Unsere letzte Kommentierung zu Applied Materials Inc. (WKN: 865177 ISIN: US0382221051 Ticker-Symbol: AP2) vom 11.03. überschrieben wir an dieser Stelle mit „Aktie mit Comeback?“. Der Wert zeigte sich nach der vorausgegangenen Korrektur wieder in stärkerer Verfassung.

In der Folgezeit wurde es spannend. Die Erholung bei Applied Materials nahm Fahrt auf. Die Applied-Materials-Aktie eroberte den Bereich von 120 US-Dollar zurück. Damit stand „nur“ noch das 52-Wochen-Hoch bei 124,50 US-Dollar im Weg. Trotz einiger vielversprechender Versuche gelang Applied Materials der Befreiungsschlag nicht. Der Applied-Materials-Aktie versagten in dieser entscheidenden Phase die Kräfte. Und so kam es, wie es kommen musste – der Wert setzt(e) noch einmal zurück. Für Applied Materials kommt es nun darauf an, dass der Rücksetzer kein „charttechnisches Porzellan“ zerschlägt. Idealerweise spielt er sich oberhalb von 110 US-Dollar ab. Sollte es hingegen unter das Niveau des vorherigen Verlaufstiefs bei 105,50 US-Dollar gehen, ist Obacht geboten. In diesem Fall würde ein Ausbau der Bewegung in Richtung der nächsten wichtigen Unterstützung bei 96 US-Dollar drohen. Auf der Oberseite ist Aufgabenstellung für Applied Materials klar definiert: Die Aktie muss über die Zone 120 / 124,50 US-Dollar, um ein frisches Kaufsignal zu kreieren und die Aufwärtsbewegung „wiederzubeleben“. Aufgrund der jüngsten Kursentwicklung hat der Bereich allerdings noch einmal an Relevanz gewonnen.

Electronic Arts – Das wird jetzt entscheidend!

Electronic Arts (WKN: 878372 ISIN: US2855121099 Ticker-Symbol: ERT) befindet sich in einer schwierigen Phase. Die nächsten Handelstage könnten entscheidenden Charakter haben…

Die Korrektur vom Monatsanfang führte Electronic Arts noch einmal deutlich unter die Marke von 130 US-Dollar. In der Folgezeit gelang es der Electronic-Arts-Aktie zwar, eine Stabilisierung der Situation herbeizuführen, doch zu einer nachhaltigen Entspannung kam es nicht. Vielmehr „quälte“ sich Electronic Arts in Richtung der Widerstandszone um 133 / 134,50 US-Dollar inkl. der dort verlaufenden 200-Tage-Linie, lief aber nicht signifikant darüber. Zuletzt tauchte Electronic Arts dann wieder unter die 130er Marke ab. Die Gefahr scheint auf der Unterseite noch nicht gebannt zu sein. Sollte es für Electronic Arts unter die vergleichsweise gut ausgebaute Unterstützung um 123,50 US-Dollar gehen, würde eine Neubewertung der Lage unerlässlich werden. Auf der Oberseite gilt: Ein signifikanter Ausbruch über die 134,50 US-Dollar muss her, um das Chartbild aufzuhellen.

