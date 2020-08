Der Immobilienkonzern Aroundtown mit Sitz in Luxemburg und Aktivitäten in den Niederlanden und in Deutschland legte vor kurzem (genauer gesagt am 26.08.) seine Zahlen für das erste Halbjahr 2020 vor und gab gleichzeitig einen Ausblick auf das Gesamtjahr. Die Börse reagierte zunächst positiv auf die Zahlen und schickte die Aroundtown-Aktie (WKN: A2DW8Z ISIN: LU1673108939 Ticker-Symbol: AT1) auf Erholungskurs. Doch die Freude über den Kursanstieg währte nicht lange. Bereits im weiteren Verlauf des Mittwochshandels geriet die Erholung ins Stocken. Eine Herabstufung der Aktie schickte sie dann schließlich am gestrigen Donnerstag sogar auf Talfahrt. Damit sind die Claims erst einmal abgesteckt.

Quartalszahlen im Fokus

Der Immobilienkonzern legte am Mittwoch (26.08.) seine Ergebnisse für das erste Halbjahr 2020 vor. Das Unternehmen gab für die ersten sechs Monate 2020 einen Umsatzanstieg in Höhe von 40 Prozent gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum auf nunmehr 588,3 Mio. Euro bekannt. Aroundtown flossen im ersten Halbjahr u.a. Nettomieten in Höhe von 501,9 Mio. Euro zu. Auch in diesem Punkt gab es einen Anstieg um 40 Prozent. Das operative Ergebnis (FFO1) wurde für das erste Halbjahr 2020 mit 311,7 Mio. Euro (EPS 0,23 Euro) angegeben. Bislang hielt sich der Immobilienkonzern in Bezug auf eine Jahresprognose bedeckt. Im Zuge der Veröffentlichung der Halbjahreszahlen veröffentlichte Aroundtown nun seine Jahresziele. Das operative Ergebnis (FFO1) wird im Gesamtjahr zwischen 460 und 485 Mio. Euro erwartet, was wiederum einem EPS von 0,34 Euro bis 0,36 Euro entsprechen würde.

Chartbild bleibt getrübt

In einer ersten Reaktion konnte die Aktie zwar zulegen, doch bereits im weiteren Verlauf des Mittwochs zeigte sich, dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen würden. Konkret: Der Widerstandsbereich um 5,3 Euro erwies sich in der Situation als unüberwindbare Hürde. Dabei hätte es eines solchen Vorstoßes über die 5,3 Euro bedurft, um ein frisches Kaufsignal zu installieren und die Aktie möglicherweis aus der Lethargie der Seitwärtsbewegung herauszureißen. Zuletzt wurde es aber auf der Unterseite prekär. Eine deutliche Herabstufung der Aktie durch die Investmentbank Barclays (u.a. wurde das Kursziel von 6,10 auf 4,60 Euro gesenkt) sorgte für Abgabedruck. Die bis dato dominierende Handelsspanne 4,8 Euro bis 5,3 Euro wurde erst einmal über die untere Begrenzung verlassen. Nun gilt es, einen Rutsch unter die 4,4 Euro (markante Mai-Tiefs) zu vermeiden. Sollte dieser Fall eintreten, wäre eine Neubewertung der Lage erforderlich.

