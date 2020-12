STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Aktien-Marktbericht der Börse Stuttgart

Direkt vom Parkett: Diese Aktien stehen diese Woche im Fokus

Deutschland

Die Jahresendrally läuft - das jedenfalls kommt einem in den Sinn, wenn man sich den Chart des DAX über die letzten Handelstage anschaut: Steigenden Corona-Fallzahlen und neuen Lockdowns zum Trotz kann der deutsche Leitindex in den vergangenen Tagen über 2,5% zulegen und notiert somit nahe seines Allzeithochs aus dem Februar. Bis dahin fehlten dem Index zwischenzeitlich nicht einmal 100 Punkte. Auch für das Schwergewicht können sich die vergangenen Handelstage sehen lassen. Die Papiere des Software-Konzerns (WKN: 716460) stabilisieren sich deutlich über der 100-Euro-Marke und notieren zum Freitag bei 104,70 Euro. Seit ihrem Tief bei 90,89 konnte die Aktie also immerhin um gut 15% steigen. Besonders im Fokus standen in dieser Woche die Aktien der Automobilhersteller. Allen voran Volkswagen (WKN: 766403) sorgte mit der Entscheidung, weiterhin am Vorstandsvorsitzenden Herbert Diess festzuhalten, für Schlagzeilen. Darüber hinaus plant der Wolfsburger Autobauer eine neue, rein auf Elektromobilität ausgerichtete, Fertigungsstraße in Wolfsburg zu erbauen. Diese Nachrichten kommen bei den Anlegern durchaus gut an. Die VW-Papiere legen auf Wochensicht um fast 10% zu.

Amerika

Der Dow Jones kann die Marke von 30.000 Punkten behaupten und stabilisiert sicht seit einigen Tagen bei 30.300 Punkten. Investoren nutzten die Rücksetzer wohl immer wieder zum Nachkaufen. Meistgehandelter Wert unter den Stuttgarter Anlegern war in dieser Woche die Aktie des Gaming-Konzerns CD Projekt Red (WKN: 534356). Nachdem es erhebliche Probleme bei der Veröffentlichung des lang erwarteten Blockbuster-Spiels "Cyberpunk 2077" gab, reagierten die Anleger geschockt. Die Papiere verloren in dieser Woche ein Drittel ihres Wertes. Besonders gefragt unter Stuttgarter Anlegern sind seit Monaten die Papiere des Impfstoff-Herstellers BioNTech (WKN: A2PSR2). In dieser Woche konnte das Mainzer Unternehmen mit der Markteinführung seines Impfstoffs in Südamerika weitere Erfolge verzeichnen. Investoren scheinen trotz der guten Nachrichten lieber Gewinne mitzunehmen. Die Papiere verlieren auf Wochensicht gut 15%.

Spezialeinblick

Die Börse steht derzeit im Zeichen der Unternehmen, die an einem Corona-Impfstoff forschen: BioNTech, Moderna & Co. schieben mit positiven News sogar den DAX an. Erfahren Sie, welche Impfstoff-Aktien unsere Anleger am häufigsten handeln, welche Aktien ein Kursfeuerwerk zündeten und was Sie beim Handel mit Impfstoff-Aktien beachten sollten.

