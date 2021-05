STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Aktien-Marktbericht der Börse Stuttgart

Direkt vom Parkett: Diese Aktien stehen diese Woche im Fokus

Deutschland

Im DAX hagelt es regelrecht Quartalsergebnisse - und viele Unternehmen konnten die Analysteneinschätzungen dabei klar übertreffen: darunter die Commerzbank, Bayer oder die Telekom. Beste Voraussetzungen für steigende Kurse - könnte man meinen; doch weit gefehlt: Denn auch die US-Inflation steigt rapide an und belastet ganz offensichtlich die Kauflaune der Anleger. Meistgehandelter Wert auf dem Stuttgarter Börsenparkett war in den vergangenen Handelstagen die Aktie der ehemaligen Siemens-Tochter Siemens Energy (WKN ENER6Y). Das Unternehmen legte unlängst Quartalszahlen vor. Anleger zeigten sich daraufhin jedoch wenig begeistert und die Aktie gab über die letzte Woche rund 10% ab. Analysten sehen sie auf dem aktuellen Niveau aber größtenteils positiv und empfehlen sie überwiegend zum Kauf. Elf Kaufempfehlungen stehen lediglich zwei Halte- und keinerlei Verkaufsempfehlungen entgegen. Auch bei der unter Stuttgarter Anlegern am zweitmeisten gehandelten Aktie zeigt sich ein ähnliches Bild wie bei Siemens Energy: Die VW-Aktie (WKN 766403), die aktuell bei rund 206 Euro notiert, musste trotz ordentlicher Quartalsergebnisse gut 5% an Wert einbüßen, während Analysten ihre positiven Einschätzungen weiter bestärken. Zuletzt setzte die britische Großbank Barclays ihr Kursziel auf 290 Euro mit der Einschätzung „Overweight“.

International

An der Wall Street bestätigte sich in dieser Woche die Angst vor höheren Inflationsraten: Die US-Inflation stieg im April im Vergleich zum Vorjahresmonat um 4,2% und erreichte damit ein Niveau wie seit 2008 nicht mehr - mit Folgen für die zum Teil hoch bewerteten Technologie-Aktien. Vor allem der Technologie-Index Nasdaq 100 (-4%) musste in den vergangenen Tagen kräftig Federn lassen, während der breitere S&P 500 (-1,6%) sowie der 30 Werte umfassende Dow Jones (-0,7%) besser abschnitten. Die Blicke der Anleger werden sich also in den nächsten Tagen wohl noch mehr als sonst auf die US-Notenbank Fed richten. Weiter gefragt unter Stuttgarter Anlegern sind die Papiere der beiden Impfstoff-Aktien BioNTech (WKN A2PSR2) und CureVac (WKN A2P71U). Auch in dieser Handelswoche mussten die Papiere einige Kursausschläge hinnehmen. Grund hierfür sind wohl vor allem die Diskussionen um eine mögliche Aussetzung des Patentschutzes auf die Vakzine der Unternehmen. Auch die Papiere vom US-Hersteller Moderna (WKN: A2N9D9) wurden im Zuge dessen rege gehandelt.

Die Aktien von zahlreichen Wasserstoff-Unternehmen wurden in den vergangenen Tagen wieder äußerst rege gehandelt. Auch in dieser Woche zeigen sich die Papiere der Wasserstoff-Konzerne nicht sonderlich erholt und verlieren weiter an Boden. In der vergangenen Handelswoche legten einige Konzerne Quartalszahlen vor - und konnten die von Analysten gesteckten hohen Erwartungen nicht erfüllen.

Spezialeinblick

Was es mit der aktuellen Patent-Situation rund um die Impfstoff-Unternehmen auf sich hat - und was das für die Aktien von BioNTech und Co. bedeuten könnte? Das und einiges mehr erfahren Sie in unserer aktuellen Ausgabe von Börse weekly auf YouTube.

