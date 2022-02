Börsentag auf einen Blick

Stagnation erwartet

DEUTSCHLAND: – STAGNATION – Nach einem freundlichen Wochenauftakt dürfte es am Dienstag im deutschen Aktienhandel erst einmal ruhig zugehen. Der Leitindex Dax wird kaum verändert erwartet. An der Wall Street hatte der Dow Jones Industrial am Vortag zwischenzeitliche Gewinne im späten Handel wieder abgegeben. An den asiatisch-pazifischen Märkten fallen vor allem Verluste in China und Hongkong ins Auge. Der Broker IG taxierte den Dax rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start mit 15 200 Punkten kaum bewegt. In der vergangenen Woche war der Dax unter Druck geraten, hatte ein Abrutschen unter die Marke von 15 000 Punkten aber vermieden.

USA: – ÜBERWIEGEND VERLUSTE – Die US-Börsen haben am Montag überwiegend etwas schwächer geschlossen. Der Wall-Street-Index Dow Jones Industrial schwankte im Handelsverlauf zwischen moderaten Gewinnen und Verlusten und beendete den Tag dann prozentual unverändert. Im Fokus der Anleger bleibt das Vorhaben der US-Notenbank (Fed), die Leitzinsen in Kürze anzuheben. Der überraschend starke Arbeitsmarktbericht für Januar sorgt zugleich für Nervosität, was die Höhe und Geschwindigkeit der möglichen Zinsschritte in diesem Jahr betrifft. Der Leitindex Dow schloss mit 35 091,13 Punkten minimal über dem Schlussstand vom Freitag.

ASIEN: – UNEINHEITLICH – Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Insbesondere in China standen die Märkte unter Druck. Der Hang-Seng-Index in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong büßte 1,4 Prozent ein und der chinesische CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland gab 1,3 Prozent nach. Freundlicher war die Stimmung hingegen in Japan. Dort schloss der Leitindex Nikkei 225 mit leichten Kursgewinnen von 0,1 Prozent.

Aktien

DAX 15.206,64 +0,71%

XDAX 15.193,65 +0,19%

EuroSTOXX 50 4.120,56 +0,83%

Stoxx50 3.728,97 +0,94%

DJIA 35.091,13 0,00%

S&P 500 4.483,87 -0,37%

NASDAQ 100 14.571,25 -0,84%

Nikkei 225 27.245,00 -0,69%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 165,41 -0,24%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1418 -0,17%

USD/Yen 115,4280 +0,28%

Euro/Yen 131,8000 +0,11%

BTC/USD $45.316,14 +5,90%

ROHÖL:

Brent 92,80 +0,11 USD

WTI 91,52 +0,20 USD

News am Morgen

Börse

Dax stagniert – Steigende Renditen könnten wieder bremsen

Nach einem freundlichen Wochenauftakt dürfte es am Dienstag im deutschen Aktienhandel erst einmal ruhig zugehen. Der Leitindex Dax wird kaum verändert erwartet. weiterlesen

Politik

Nach USA-Reise: Scholz berät mit Macron und Duda über Ukraine-Krise

Nach seinem Antrittsbesuch bei US-Präsident Joe Biden setzt Bundeskanzler Olaf Scholz seine Bemühungen um eine diplomatische Lösung im Ukraine-Konflikt in Berlin fort. weiterlesen

Panorama

Kommunen: ‚Spielraum‘ bei Teil-Impfpflicht kann richtig sein

Bei der Umsetzung der Teil-Impfpflicht für Kliniken und Pflegeheime hält der Städte- und Gemeindebund in bestimmten Fällen eine „zeitliche Streckung“ für sinnvoll. weiterlesen

Europa

Mehrheit der Deutschen hält EU-Mitgliedschaft für nützlich

Fast drei von vier Bundesbürgern sind einer Umfrage zufolge der Ansicht, dass Deutschland von der Mitgliedschaft in der Europäischen Union profitiert hat. Diese Haltung äußerten 73 Prozent der Befragten … weiterlesen

International

Menschen fühlen sich weltweit immer unsicherer

Trotz fortschreitender Entwicklung fühlen sich die Menschen in vielen Staaten der Welt einem UN-Bericht zufolge unsicherer denn je. In „fast allen Ländern“ einschließlich der Industriestaaten sei das Sicherheitsgefühl „auf einem Tiefpunkt“… weiterlesen

Tourismus

Tourismusverband fordert Exit-Strategie aus Corona-Beschränkungen

Rund eine Woche vor der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz hat der Deutsche Tourismusverband (DTV) klare Öffnungsperspektiven für die von den Corona-Beschränkungen hart getroffene Branche gefordert. weiterlesen