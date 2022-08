Börsentag auf einen Blick

Aktien: Gewinne erwartet

DEUTSCHLAND: – IM PLUS – Nach dem Rückschlag vom Freitag zeichnen sich im Dax zu Wochenbeginn wieder Gewinne ab. Der Broker IG taxierte den Leitindex rund eineinhalb Stunden vor dem Start des Xetra-Handels ein halbes Prozent höher auf 13 642 Punkte. In der vor allem von vielen Quartalsberichten geprägten Vorwoche war der Dax mit 13 792 Punkten zwischenzeitlich auf einen weiteren Höchststand seit Mitte Juni geklettert. Letztlich war es ihm aber nicht gelungen, seine 100-Tage-Durchschnittslinie zu überspringen. Sie gilt als ein Barometer für den mittelfristigen Trend.

USA: – DOW IM PLUS; S&P 500 UND NASDAQ 100 IM MINUS – Ein überraschend starker US-Arbeitsmarktbericht hat am Freitag die Wall Street nur kurzzeitig belastet. Nach anfänglich deutlicheren Verlusten erholten sich die wichtigsten Indizes rasch. Der Dow Jones Industrial drehte sogar in die Gewinnzone und schloss 0,23 Prozent höher bei 32 803,47 Punkten. Nach dem stärksten Juli seit zwölf Jahren, in dem der bekannteste Wall-Street-Index um fast sieben Prozent gestiegen war, zeigte er sich in der ersten Augustwoche damit stabil. Der marktbreite S&P 500 gab am Freitag um 0,16 Prozent auf 4145,19 Zähler nach.Der Nasdaq 100 sank um 0,78 Prozent auf 13 207,69 Zähler. Er hatte im Juli allerdings um 13 Prozent zugelegt und baute seine Gewinne in der ersten Augustwoche um 2,0 Prozent aus.

ASIEN: – UNEINHEITLICH – In Asien haben sich die Aktienmärkte zum Wochenstart uneinheitlich entwickelt. Während in Tokio der japanische Leitindex Nikkei 225 kurz vor Handelsschluss 0,27 Prozent zulegte und seine Gewinne vom Freitag ausbaute, gab die Märkte in China und Hongkong nach. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone büßte zuletzt rund 0,75 Prozent ein. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen des chinesischen Festlands gab rund 0,20 Prozent nach.

Schlusskurse des letzten Handelstages:

DAX 13.573,93 -0,65%

XDAX 13.629,27 -0,22%

EuroSTOXX 50 3.725,39 -0,78%

Stoxx50 3.641,20 -0,53%

DJIA 32.803,47 +0,23%

S&P 500 4.145,19 -0,16%

NASDAQ 100 13.207,69 -0,78%

Nikkei 225 28.200,00 -0,05%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 156,08 +0,09%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0183 -0,62%

USD/Yen 135,25 +1,99%

Euro/Yen 137,73 +1,35%

BTC/USD 23.425,62 +1,96%

ROHÖL:

Brent 95,19 +0,27 USD

WTI 89,23 +0,22 USD

Börse

Leichte Kursgewinne erwartet

