DEUTSCHLAND: – GEWINNE – Der Dax dürfte am Mittwoch weiter leicht zulegen. Rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex 0,15 Prozent höher auf 15 660 Punkte. Nach dem kurzen Rutsch bis auf 15 309 Punkte zu Wochenbeginn tendiert er damit wieder in Richtung Rekordhoch der Vorwoche bei 15 802 Punkten. An der Wall Street war es für die Technologie-Indizes der Nasdaq am Vorabend bereits auf neue Höchststände gegangen und auch der marktbreite S&P 500 kratzte an seinem Rekord. Nach den jüngsten Signalen des US-Notenbankchefs Jerome Powell hätten die Anleger wieder mehr Vertrauen in eine noch länger sehr lockere Geldpolitik, hieß es bei den Marktstrategen der Credit Suisse.

USA: – ERHOLUNG SETZT SICH FORT – Die Wall Street ist am Dienstag auf Erholungskurs geblieben. Insbesondere die beiden wichtigsten Tech-Indizes Nasdaq 100 sowie Nasdaq Composite legten weiter zu und erreichten jeweils Rekordhochs. Die Standardwerte hingegen präsentierten sich etwas weniger dynamisch. So schwankte der Dow Jones Industrial um seinen Schlusskurs vom Vortag und ging 0,20 Prozent höher bei 33 945,58 Punkten aus dem Handel. Der US-Leitindex hatte sich bereits am Montag ein gutes Stück von seiner verlustreichen Vorwoche erholt.

ASIEN: – KURSGEWINNE – Auch in Asien haben die wichtigsten Aktienmärkte am Mittwoch die Erholung fortgesetzt. Der CSI-300-Index , der die Aktien der 300 größten börsennotierten Unternehmen vom chinesischen Festland beinhaltet, gewann 0,8 Prozent und der Hang Seng in Hongkong legte um 1,5 Prozent zu. Der japanische Leitindex Nikkei 225 trat nach den deutlichen Kursgewinnen vom Vortag praktisch auf der Stelle.

DAX 15.636,33 +0,21%

XDAX 15.633,89 -0,05%

EuroSTOXX 50 4.123,13 +0,26%

Stoxx50 3.550,40 +0,11%

DJIA 33.945,58 +0,20%

S&P 500 4.246,44 +0,51%

NASDAQ 100 14.270,42 +0,94%

Nikkei 225 28.860,00 +3,13%

Bund-Future 172,03 0,00%

Euro/USD 1,1920 -0,17%

USD/Yen 110,7845 +0,13%

Euro/Yen 132,0540 -0,04%

BTC/USD 33.722,23 +3,40%

Brent 75,36 +0,55 USD

WTI 73,3 +0,45 USD

‚Wer sich nicht impfen lässt, wird sich infizieren‘

Im Kampf gegen das Coronavirus hat der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, gefordert, stärker auf „Impfskeptiker und Impfleugner" zuzugehen.



Altmaier reist nach Washington

Als erster Bundesminister seit Amtsantritt der neuen US-Regierung reist Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) am Mittwoch nach Washington. weiterlesen

Kabinett will Haushaltsentwurf beschließen – mehr Schulden geplant

Das Bundeskabinett will am Mittwoch den Regierungsentwurf für den Bundeshaushalt 2022 beschließen. weiterlesen

5 Jahre Brexit-Referendum: Johnson sieht Potenzial dank EU-Austritt

Zum fünften Jahrestag des Brexit-Referendums hat der britische Premierminister Boris Johnson den Austritt aus der EU als Antrieb für Jobs und Erneuerung gelobt. weiterlesen

