Aktien: Stabilisierung geht weiter

DEUTSCHLAND: – LEICHT IM PLUS – Die Stabilisierung im Dax dürfte am Dienstag zunächst weiter gehen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex etwa zweieinhalb Stunden vor Handelsbeginn 0,4 Prozent höher auf 13 322 Punkte. Am Ende der vergangenen Woche hatte der Dax die Marke von 13 000 Punkten nur knapp gehalten, nachdem er von seinem Monatshoch bei 14 709 Punkten über zehn Prozent verloren hatte. Hauptthema bleibt die immense Inflation und das Gegensteuern der Notenbanken mit Zinserhöhungen. An der Wall Street wurde tags zuvor feiertagesbedingt nicht gehandelt, und entsprechend ruhig sei der Handel in Asien, erklärte der Marktanalyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda. Mit tendenziell steigenden Kursen habe man sich aber dem positiven Trend in Europa sowie der elektronisch gehandelten US-Futures angeschlossen.

USA: – FEIERTAG – Die US-Aktienbörsen waren am Montag wegen eines Feiertags geschlossen.

ASIEN: – IM PLUS – In Asien ist es am Dienstag an den wichtigsten Aktienmärkten nach oben gegangen und das zum Teil deutlich. Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte kurz vor Handelsende fast zweieinhalb Prozent auf 26 396 Punkte zu. Auch in Hongkong zogen die Kurse deutlich an. Hier stand der Hang-Seng-Index im späten Handel rund eineinhalb Prozent im Plus. Nicht ganz so hoch fielen die Kursgewinne in China aus. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen des chinesischen Festlands stieg zuletzt 0,4 Prozent.

DAX 13.265,60 +1,06%

XDAX 13.274,14 +0,85%

EuroSTOXX 50 3.469,83 +0,91%

Stoxx50 3.399,09 +1,11%

DJIA 29.888,78 -0,13% (Freitag)

S&P 500 3.674,84 +0,22% (Freitag)

NASDAQ 100 11.265,99 +1,24% (Freitag)

Nikkei 225 26.045,00 +0,21%

Bund-Future 143,37 -0,06%

Euro/USD 1,0527 +0,16%

USD/Yen 135,06 -0,03%

Euro/Yen 142,17 +0,12%

BTC/USD 20.820,77 +3,69%

Brent 115,25 +1,12 USD

WTI 111,52 +1,96 USD

Die Stabilisierung im Dax dürfte am Dienstag zunächst weiter gehen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex etwa zweieinhalb Stunden vor Handelsbeginn 0,4 Prozent höher auf 13 322 Punkte.

