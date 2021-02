Börsentag auf einen Blick

AKTIEN

DEUTSCHLAND: – KURSGEWINNE – Der gute Lauf in dieser Woche dürfte am Mittwoch beim Dax weiter gehen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,4 Prozent höher auf 13 890 Punkte. Mit dem dritten Gewinntag in Folge würde der Leitindex nach einer düsteren Vorwoche den nächsten Schritt zurück zu den 14 000 Punkten machen. An den vergangenen beiden Tagen hat er schon drei Prozent zugelegt. Zuvor war die Rally zur Wochenmitte auch in Asien an den meisten Handelsplätzen weiter gegangen.

USA: – ERHOLUNG SETZT SICH FORT – Am New Yorker Aktienmarkt hat sich die Erholung am Dienstag fortgesetzt. Mit neuem Schwung stieg der US-Leitindex Dow Jones Industrial noch ein Stück weiter in Richtung seines Ende Januar erreichten Rekordhochs, ebenso wie der S&P 500 und der Nasdaq 100 . Von der Berichtssaison gingen zugleich keine klaren Impulse aus. Zum Handelsschluss ging es für den Dow um 1,57 Prozent auf 30 687,48 Punkte nach oben. Der marktbreite S&P gewann 1,39 Prozent auf 3826,31 Punkte. Der technologielastige Nasdaq-Auswahlindex 100 stieg um 1,56 Prozent auf 13 456,12 Punkte.

ASIEN: – ÜBERWIEGEND KURSGEWINNE – Die Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch überwiegend fester tendiert. In Japan schloss der Leitindex Nikkei 225 ein Prozent höher. Der chinesische CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der Börsen Shanghai und Shenzhen legte zuletzt um 0,24 Prozent zu. Der Hang Seng in der Sonderverwaltungszone Hongkong büßte 0,26 Prozent ein. Insgesamt bleibt die Stimmung an den internationalen Aktienmärkten freundlich.

Schlusskurse des letzten Handelstages:

DAX 13.835,16 +1,56%

XDAX 13.875,11 +1,56%

EuroSTOXX 50 3.590,46 +1,69%

Stoxx50 3.146,62 +1,15%

DJIA 30.687,48 +1,57%

S&P 500 3.826,31 +1,39%

NASDAQ 100 13.456,12 +1,56%

Nikkei 225 28.350,00 +0,98%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 176,61 -0,08%

DEVISEN:

Euro/USD 1,2043 +0,05%

USD/Yen 104,99 -0,03%

Euro/Yen 126,44 +0,02%

Bitcoin/USD 36.853,37 +7,38%

ROHÖL:

Brent 57,72 +0,26 USD

WTI 54,98 +0,22 USD

News am Morgen

Unternehmen

Amazon-Chef Bezos gibt Vorstandsvorsitz ab

Vor rund 27 Jahren gründete Jeff Bezos in einer Garage bei Seattle einen Online-Buchladen. Aus seiner Faszination für das Internet und einer großen Vision entstand einer der wertvollsten Konzerne der Welt: Amazon. weiterlesen



Unternehmen

Google-Mutter Alphabet wächst weiter

Die Werbung bei der Google -Suchmaschine und der Videoplattform Youtube bleibt für die Konzernmutter Alphabet auch in der Corona-Pandemie ein lukratives Geschäft. weiterlesen

Panorama

Drosten: Nicht viel Bevölkerungsschutz durch Impfung

Der Virologe Christian Drosten hat erneut eindringlich vor zu frühen Lockerungen in der Corona-Pandemie gewarnt. „Für die Zeit bis Ostern können wir noch nicht viel an Bevölkerungsschutz durch die Impfung erwarten“, sagte der Charité-Wissenschaftler. weiterlesen

