DEUTSCHLAND: – KAUM VERÄNDERT – Nach der jüngsten Annäherung an sein Rekordhoch dürfte es der Dax am Freitag zunächst langsam angehen lassen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Auftakt quasi unverändert auf 15 745 Punkte. Anleger warten zunächst ab, welche Impulse am Freitag von dem anstehenden US-Arbeitsmarktbericht ausgehen. Bislang hat der Dax in dieser Woche 1,3 Prozent gewonnen. Die Börsen hielten sich zuletzt auf hohem Niveau: Der Dax näherte sich am Vortag bis auf rund 60 Punkte seinem Rekord von 15 810 Punkten und in den USA führte ein starker Schlussspurt zumindest den Nasdaq 100 zu einer Bestmarke.

USA: – GEWINNE – Mit einem starken Schlussspurt haben die New Yorker Aktienindizes am Donnerstag ihre Gewinne ausgebaut. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,60 Prozent auf 4429,10 Punkte zu und verfehlte dabei sein erst wenige Tage altes Rekordhoch nur äußerst knapp. Die Marktstrategen der US-Investmentbank Goldman Sachs hatten zuvor bereits ihr inzwischen übertroffenes Jahresendziel für den S&P 500 von 4300 auf 4700 Punkte angehoben. So hoch wie nie zuvor kletterte am vorletzten Handelstag der Woche der technologielastige Nasdaq 100 , der mit plus 0,65 Prozent auf 15 181,64 Punkten den Handel verließ. Für den Leitindex Dow Jones Industrial ging es um 0,78 Prozent auf 35 064,25 Zähler hoch. Einen Tag vor dem offiziellen monatlichen US-Arbeitsmarktbericht überwiegt bei den Anlegern also die Zuversicht.

ASIEN: – ÜBERWIEGEND SCHWÄCHER – Die wichtigsten Aktienmärkte Asiens haben am Freitag überwiegend geschwächelt. Anleger warten auf den monatlichen US-Arbeitsmarktbericht. Der ist wichtig für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed. Der Hang Seng in Honkong fiel zuletzt um rund 0,1 Prozent und der CSI-300-Index , der die Aktien der 300 größten börsennotierten Unternehmen vom chinesischen Festland beinhaltet, gab um 0,6 Prozent nach. Auch in Südkorea und Indien gab es Verluste. Der japanische Leitindex Nikkei 225 hielt sich zuletzt mit 0,1 Prozent im Plus.

DAX 15.744,67 +0,33%

XDAX 15.747,35 +0,48%

EuroSTOXX 50 4.161,08 +0,39%

Stoxx50 3.613,98 +0,35%

DJIA 35.064,25 +0,78%

S&P 500 4.429,10 +0,60%

NASDAQ 100 15.181,64 +0,65%

Nikkei 225 27.720,00 +0,54%

Bund-Future 177,21 -0,06%

Euro/USD 1,1826 -0,07%

USD/Yen 109,82 +0,04%

Euro/Yen 129,87 -0,03%

BTC/USD 40.190,51 +2,10%

Brent 71,39 +0,10 USD

WTI 69,20 +0,10 USD

Amazon verschiebt Rückkehr in Büros wegen Corona-Welle

Wegen der raschen Zunahme der Neuinfektionen in den USA verschiebt der Internetriese Amazon die geplante Rückkehr seiner Mitarbeiter in die Büros auf Januar. weiterlesen

Apple kündigt neue Funktionen an

Apple will den Schutz von Kindern und Jugendlichen auf seinen Geräten mit neuen Funktionen verbessern. weiterlesen

Kurzarbeiter-Regelung soll verlängert werden

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil will die bestehende Kurzarbeiter-Regelung bis Ende 2021 verlängern. weiterlesen

Haushalte zahlen fast ein Fünftel mehr für Energie

Die Haushalte in Deutschland müssen für Energie deutlich mehr ausgeben als vor Jahresfrist. weiterlesen

Netflix – Aktie ohne Aufwärtsmomentum! Applied Materials – Nun muss es gelingen!

mRNA-Rallye wird fortgeführt: Diese Nachricht schickt die Aktien von BioNTech & Moderna Richtung Norden

