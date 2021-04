Börsentag auf einen Blick

AKTIEN

DEUTSCHLAND: – ERHOLUNG ABGEBROCHEN – Nach der zwischenzeitlichen Erholung in dieser Woche dürfte der Dax am Freitag wieder etwas tiefer in den Handel starten. Der Broker IG taxierte den Leitindex zwei Stunden vor der Xetra-Eröffnung mit minus 0,4 Prozent auf 15 259 Punkte. Die Vorgaben sind teils negativ: In den USA hatten Pläne des US-Präsidenten Joe Biden für eine höhere Besteuerung vermögender Amerikaner belastet, in Asien hatten die wichtigsten Börsen am Morgen keine einheitliche Richtung gezeigt

USA: – STEUERPLÄNE BELASTEN – Die New Yorker Börsen haben am Donnerstag ihre Vortagsgewinne gleich wieder revidiert. Als Grund dafür, dass die Indizes vor allem in der zweiten Tageshälfte tiefer ins Minus rutschten, galten Steuerpläne des US-Präsidenten Joe Biden. Einem Bericht zufolge will dieser Kapitalerträge künftig stärker besteuern. Der Dow Jones Industrial fiel am Ende um 0,94 Prozent auf 33 815,90 Punkte.

ASIEN: – UNEINHEITLICH – Die Börsen Asiens haben am Freitag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Der japanische Leitindex Nikkei 225 büßte zuletzt 0,77 Prozent ein. Die Steuerpläne in den USA dämpften die Stimmung an den Märkten. Der CSI-300-Index mit den 300 größten Unternehmen, die an Chinas Festlandsbörsen gelistet sind, legte hingegen um 0,55 Prozent zu und der Hongkonger Hang Seng gewann 0,73 Prozent.

Schlusskurse des letzten Handelstages:

DAX 15.320,52 +0,82%

XDAX 15.235,78 -0,08%

EuroSTOXX 50 4.014,80 +0,97%

Stoxx50 3.407,58 +0,63%

DJIA 33.815,90 -0,94%

S&P 500 4.134,98 -0,92%

NASDAQ 100 13.762,36 -1,24%

Nikkei 225 29.155,00 +2,39%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 170,95 -0,08%

DEVISEN:

Euro/USD 1,2028 +0,10%

USD/Yen 107,9055 -0,05%

Euro/Yen 129,7870 +0,05%

BTC/USD 49.177,41 -9,75%

ROHÖL:

Brent 65,77 +0,37 USD

WTI 61,88 +0,45 USD

News am Morgen

Unternehmen

Aufruf zu Protesten vor Tönnies-Zentrale

Am Ende einer Aktions- und Streikwoche in der deutschen Fleischindustrie erreicht der Protest am Freitag auch Deutschlands größten Schlachtbetrieb. weiterlesen

Panorama

Merkel sagt im Wirecard-Ausschuss aus

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird am Freitag im Untersuchungsausschuss zum Bilanzskandal beim früheren Dax -Unternehmen Wirecard befragt. weiterlesen

Politik

Bundestag debattiert über neue Schulden

Der Bundestag will am Freitag (09.00 Uhr) den Nachtragshaushalt beschließen, der es Finanzminister Olaf Scholz (SPD) ermöglicht, 60,4 Milliarden Euro weitere Schulden aufzunehmen. weiterlesen

Stillstand bei Daimler, Jaguar und Volvo

Intel vor den Zahlen! Nvidia schwächelt. AMD lauert.

TUI mit Ritt auf der Rasierklinge. Zalando mit Eckdaten. TeamViewer in Bedrängnis.

Coinbase: Am Freitag ist Schluss

