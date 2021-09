Börsentag auf einen Blick

AKTIEN

DEUTSCHLAND: – LEICHT IM PLUS – Nach den Verlusten am letzten Handelstag im August dürfte der Dax mit leichten Gewinnen in den September starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Mittwoch rund zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,2 Prozent höher auf 15 870 Punkte, nachdem der Index im August 1,9 Prozent zugelegt hatte. Am Dienstag hatte es der Dax zunächst wieder zurück über die Marke von 16 000 Punkte geschafft und das Rekordhoch von 16 030 Punkten schien greifbar. Hinweise auf eine Reduzierung der Corona-Pandemiehilfen der Europäischen Zentralbank (EZB) angesichts der hohen Inflation warfen den Dax dann jedoch zeitweise auf 15 761 Punkte zurück. Letztlich konnte er die Verluste aber wieder etwas eindämmen und diese Erholung setzt sich nun fort. Dabei helfen festere Börsen in Asien – trotz erneut enttäuschender Wirtschaftsdaten aus China. Im US-Handel gab es am Abend keine weiteren Rekorde.

USA: – LEICHTE VERLUSTE – Die Wall Street hat am Dienstag bei der jüngsten Rekordjagd eine Pause eingelegt. Die wichtigsten Indizes schlossen leicht im Minus. Insgesamt bleibt die Stimmung am Aktienmarkt durchaus gut, nachdem US-Notenbankchef Jerome Powell zuletzt die Anleger beruhigt hatte. Powell zufolge dürfte die Fed zwar die konjunkturstützenden Anleihekäufe reduzieren, aber die Zinsen noch nicht erhöhen. Die rekordniedrigen Zinsen gelten als einer der Treiber der jahrelangen Börsenrally. Der Leitindex Dow Jones Industrial gab um 0,11 Prozent auf 35 360,73 Punkte nach. Auf Monatssicht bedeutet dies ein Plus von 1,2 Prozent. Für den breiter gefassten S&P 500 ging es am Dienstag um 0,13 Prozent auf 4522,68 Punkte nach unten. Unter den Technologieindizes fiel der Nasdaq 100 um 0,14 Prozent auf 15 582,51 Punkte.

ASIEN: – DEUTLICH IM PLUS – Gestützt von deutlichen Kursgewinnen bei Technologieaktien legten die asiatischen Aktienmärkte am Mittwoch deutlich zu. In Tokio gewann der japanische Leitindex Nikkei 225 im späten Handel etwas mehr als ein Prozent und steuert damit auf den dritten Tag mit Gewinnen in Folge zu. Der CSI-300-Index , der die Aktien der 300 wichtigsten Unternehmen auf dem chinesischen Festland enthält, legte rund eineinhalb Prozent zu und bügelte damit die Verluste vom Montag und Dienstag aus.

Schlusskurse des letzten Handelstages:

DAX 15.835,09 -0,33%

XDAX 15.823,63 -0,35%

EuroSTOXX 50 4.196,41 -0,06%

Stoxx50 3.617,19 -0,29%

DJIA 35.360,73 -0,11%

S&P 500 4.522,68 -0,13%

NASDAQ 100 15.582,51 -0,14%

Nikkei 225 28.070,00 +1,35%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 175,35 -0,05%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1796 -0,11%

USD/Yen 110,24 +0,21%

Euro/Yen 130,04 +0,09%

BTC/USD 47.130,43 +0,14%

ROHÖL:

Brent 72,12 +0,49 USD

WTI 69,00 +0,50 USD

Aktuelle Heizölpreise

News am Morgen

Unternehmen

Bahn: Streik beginnt

Bei der Deutschen Bahn beginnt an diesem Mittwoch (ab 17.00 Uhr) die dritte Streikrunde im laufenden Tarifstreit.



Finanztipp

Politik

Neue Arbeitsschutzverordnung

Das Bundeskabinett befasst sich an diesem Mittwoch angesichts der fortdauernden Corona-Pandemie mit einer neuen Arbeitsschutzverordnung.

Geld

CO2-Preis im Verkehr belastet ärmere Haushalte

Einer aktuellen Studie zufolge belastet der seit Januar geltende CO2-Preis auf Kraftstoffe Haushalte mit geringem Einkommen am stärksten.

Politik

Maas beendet Afghanistan-Mission in Katar

Außenminister Heiko Maas (SPD) beendet am Mittwoch seine viertägige Reise in fünf Länder, die mit der Afghanistan-Krise zu tun haben.

