DEUTSCHLAND: – 16 000 PUNKTE IN REICHWEITE – Der Dax bleibt in Reichweite der 16 000-Punkte-Marke. Nach zwei Rekordtagen, die den Dax in der Spitze bis auf 15 964 Zähler führten, sieht es am Freitag nach einem wenig bewegten Start aus. Allerdings war dies zuletzt häufiger der Fall, bevor im Laufe des Tages Bewegung in den Markt kam. Der Broker IG taxierte den Dax zuletzt knapp mit 0,06 Prozent im Plus auf 15 948 Punkte. Derzeit steuert der Leitindex auf ein Wochenplus von 1,2 Prozent zu. Laut dem Marktbeobachter Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets wurden viele Investoren mit dem jüngsten Ausbruch des Dax in neue Rekordhöhen auf dem falschen Fuß erwischt.

USA: – KURSGEWINNE – Am US-Aktienmarkt haben sich am Donnerstag der Dow Jones Industrial und der S&P 500 auf Rekordniveau gehalten. Der Leitindex schloss knapp im Plus mit 0,04 Prozent auf 35 499,85 Punkten und blieb damit nur rund elf Zähler unter seinem gleich zur Eröffnung erreichten Rekordhoch.

ASIEN: – OHNE EINHEITLICHE RICHTUNG – Die wichtigsten Aktienmärkte Asiens haben am Freitag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Die Corona-Lage mahnt weiterhin zur Vorsicht. Der Hang Seng in Honkong büßte 0,70 Prozent ein und der CSI-300-Index , der die Aktien der 300 größten börsennotierten Unternehmen vom chinesischen Festland beinhaltet, sank um 0,64 Prozent. Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte zuletzt minimal zu.

DAX 15.937,51 +0,70%

XDAX 15.961,26 +0,69%

EuroSTOXX 50 4.226,33 +0,48%

Stoxx50 3.655,40 +0,15%

DJIA 35.499,85 +0,04%

S&P 500 4.460,83 +0,30%

NASDAQ 100 15.088,98 +0,41%

Nikkei 225 28.015,00 -0,20%

Bund-Future 176,51 +0,02%

Euro/USD 1,1738 +0,07%

USD/Yen 110,4065 -0,03%

Euro/Yen 129,5995 +0,08%

BTC/USD 45.313,19 -0,64%

Brent 70,84 -0,47 USD

WTI 68,58 -0,51 USD

News am Morgen

Unternehmen

Nach Streik: Bahnverkehr weitgehend normal gestartet

Der Streik bei der Deutschen Bahn ist beendet, der Zugverkehr normalisiert sich. Der Ausstand der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) kam um 2 Uhr am Freitagmorgen planmäßig zum Abschluss. weiterlesen



Finanztipp

Bundestagswahl

CDU-Kanzlerkandidat Laschet auf Wahlkampftour bei Tesla und im Kino

Unionskanzlerkandidat Armin Laschet setzt am Freitag seine Tour im Bundestagswahlkampf fort. Der CDU-Vorsitzende macht dabei Station in Brandenburg und Rheinland-Pfalz. weiterlesen



Klimawandel

Architekten: Städte müssen auf Starkregen und Überhitzung reagieren

Aus der Flutkatastrophe in Westdeutschland müssen aus Sicht der Bundesarchitektenkammer Lehren für die Städteplanung gezogen werden. weiterlesen

Panorama

Zensus: Zahl der Weißen in den USA geht zurück

Die Zahl der weißen Bevölkerung in den Vereinigten Staaten ist im vergangenen Jahrzehnt geschrumpft. Wie aus Daten des US-Zensus hervorgeht, die am Donnerstag (Ortszeit) veröffentlicht wurden … weiterlesen

Artikel im Fokus:

Novavax-Aktie: Die Spannung steigt!

Nordex und Vestas – Aktien nach den Zahlen!

JinkoSolar: Anleger brauchen starke Nerven

BP entdeckt „Potential für grünen Wasserstoff in großem Maßstab“

