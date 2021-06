Börsentag auf einen Blick

AKTIEN

DEUTSCHLAND: – WENIG BEWEGUNG – Der Dax dürfte sich am Freitag zunächst nur wenig bewegen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,1 Prozent höher auf 15 654 Punkte. Er bleibt damit in Sichtweite des am Dienstag erreichten Rekordhochs von 15 685 Punkten. In den USA konnten sich die Anleger am Donnerstag zwar über starke Signale vom Arbeitsmarkt freuen, sie machen sich aber umso mehr Sorgen um die Kehrseite der Wirtschaftserholung – die Inflations- und Zinsentwicklung. Entsprechend zurückhaltend agieren die Anleger aktuell an der Wall Street.

USA: – LEICHTE KURSVERLUSTE – Die wichtigsten US-Börsen sind am Donnerstag mit Verlusten aus dem Handel gegangen. Aktuelle Konjunkturdaten signalisierten zwar Gutes für die US-Wirtschaft, verstärkten damit aber auch die Inflations- und Zinssorgen der Anleger. Berichte, denen zufolge sich US-Präsident Joe Biden mit einer Unternehmenssteuer unterhalb von 28 Prozent zufrieden gibt, sorgten nur vorübergehend für eine etwas bessere Stimmung. Der Dow Jones Industrial verlor 0,07 Prozent auf 34 577,04 Punkte.

ASIEN: – KEINE EINHEITLICHE RICHTUNG – Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben auch zum Wochenausklang keine einheitliche Tendenz eingeschlagen. In Tokio büßte der Leitindex Nikkei 225 nach den jüngsten Gewinnen 0,4 Prozent ein. Der CSI-300-Index mit den 300 größten Unternehmen an Chinas Festlandsbörsen gewann hingegen etwa ein halbes Prozent und in Hongkong ging es für den Hang-Seng-Index um 0,1 Prozent abwärts. Vor den US-Arbeitsmarktdaten am Freitagnachmittag halten sich viele Marktteilnehmer eher zurück.

Schlusskurse des letzten Handelstages:

DAX 15.632,67 +0,19%

XDAX 15.633,90 +0,27%

EuroSTOXX 50 4.079,24 -0,23%

Stoxx50 3.471,79 -0,12%

DJIA 34.577,04 -0,07%

S&P 500 4.192,85 -0,36%

NASDAQ 100 13.529,68 -1,07%

Nikkei 225 28.995,00 +0,42%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 169,91 +0,01%

DEVISEN:

Euro/USD 1,2113 -0,12%

USD/Yen 110,2570 -0,03%

Euro/Yen 133,5505 -0,15%

BTC/USD 37.667,78 -2,95%

ROHÖL:

Brent 71,21 -0,10 USD

WTI 68,73 -0,08 USD

Quelle: https://www.boersennews.de/nachrichten/artikel/dpa-afx-boersentag-auf-einen-blick-kaum-bewegung-erwartet/3033626/

News am Morgen

Unternehmen

Biden erweitert schwarze Liste

US-Präsident Joe Biden verschärft das Vorgehen gegen chinesische Firmen mit angeblichen Verbindungen zum Militär der Volksrepublik. weiterlesen



Panorama

Küsten-Tourismus kommt in Schwung

Rund drei Wochen nach der Tourismus-Öffnung in Niedersachsen macht sich an Urlaubsorten entlang der Nordseeküste Erleichterung breit – der Tourismus kommt langsam wieder in Fahrt. weiterlesen

Panorama

Nobelpreisträger appellieren an Staatschefs

Im Vorfeld des G7-Gipfels in Großbritannien haben 126 Nobelpreisträger eine Erklärung zum Klimaschutz unterzeichnet und den Staats- und Regierungschefs übergeben. weiterlesen

