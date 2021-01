Börsentag auf einen Blick

DEUTSCHLAND: – WARTEN AUF FRISCHE IMPULSE – Am Tag des Machtwechsels in den Vereinigten Staaten wird der deutsche Aktienmarkt zunächst wenig verändert erwartet. Der Broker IG taxierte den Dax zwei Stunden vor der Xetra-Eröffnung 0,06 Prozent höher auf 13 823 Punkte. Die Amtseinführung von Joe Biden als 46. Präsident der USA findet um 18 Uhr statt und wird nach dem Sturm auf das Kapitol vor zwei Wochen von noch strengeren Sicherheitsvorkehrungen begleitet als üblich. Die Märkte konzentrierten sich auf die positiven Pläne der neuen US-Regierung, billionenschwere Konjunkturhilfen zur Bekämpfung der Pandemie, sagte Analyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda. Steuererhöhungen und wohl keine großen Veränderungen in den Handelsbeziehungen zwischen den USA und China blendeten sie aus, so der Experte. Die am Vortag in Deutschland beschlossene Verlängerung des Lockdowns mit gleichzeitig etwas verschärften Maßnahmen war am Markt bereits erwartet worden.

USA: – GEWINNE – Einen Tag vor der Amtseinführung des neuen US-Präsidenten haben die Anleger am Dienstag auf den Demokraten Joe Biden und sein Team gesetzt. Der Leitindex Dow Jones Industrial legte um 0,38 Prozent auf 30 930,52 Punkte zu. Damit hält sich der Dow in Schlagdistanz zum Rekordhoch vom Donnerstag. Am Montag waren die US-Börsen wegen des Feiertags „Martin Luther King Day“ geschlossen geblieben.

ASIEN: – GEWINNE IN CHINA, GEWINNMITNAHMEN IN JAPAN – Die Anleger am japanischen Aktienmarkt haben nach dem jüngsten Anstieg am Mittwoch erst einmal Kasse gemacht. In Tokio schloss der Leitindex Nikkei 225 mit einem Minus von rund 0,4 Prozent. In China trieb derweil Konjunkturoptimismus die Märkte an. Der Hang Seng in der Sonderverwaltungszone Hongkong gewann zuletzt 0,85 Prozent und für den chinesischen CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der Börsen Schanghai und Shenzhen ging es zuletzt um 0,57 Prozent aufwärts.

DAX 13815,06 -0,24%

XDAX 13858,77 -0,24%

EuroSTOXX 50 3595,42 -0,20%

Stoxx50 3185,91 +0,05%

DJIA 30930,52 +0,38%

S&P 500 3798,91 +0,81%

NASDAQ 100 12996,54 +1,50%

Nikkei 225 28.600,00 +12,27 %

Bund-Future 177,40 +0,01%

Euro/USD 1,2144 +0,14%

USD/Yen 103,75 -0,12%

Euro/Yen 126,00 +0,02%

Bitcoin/USD 35.559,64 -3,04%

Brent 56,25 +0,35 USD

WTI 53,35 +0,37 USD

Recht

Entscheid über Alternative zur Gesundheitskarte

Über den Anspruch auf eine Alternative zur elektronischen Gesundheitskarte entscheidet an diesem Mittwoch (12.00 Uhr) das Bundessozialgericht. weiterlesen

US-Wahl

Biden leistet Amtseid

Der künftige US-Präsident Joe Biden soll am Mittwoch in Washington seinen Amtseid ablegen und Donald Trump im Weißen Haus ablösen. weiterlesen

Politik

Scheuer: ‚Die Grünen wollen den SUV wegnehmen‘

Verkehrsminister Andreas Scheuer hat mit Blick auf die kommenden Bundestagswahlen vor grüner Verkehrspolitik gewarnt. weiterlesen

Wirtschaft

Neue Hilfen und Perspektiven gefordert

Schnellere finanzielle Hilfen für Unternehmen, aber auch weitere Vorgaben etwa für den Öffentlichen Nahverkehr oder die Büroarbeit … weiterlesen

Unternehmen

Netflix knackt Marke von 200 Mio. Nutzern

Der Online-Videodienst Netflix ist zum Jahresende dank Serienhits wie „Bridgerton“ und „The Crown“ trotz eines verschärften Konkurrenzkampfs überraschend stark gewachsen. weiterlesen

