Börsentag auf einen Blick

AKTIEN

DEUTSCHLAND: – DAX AUF REKORDKURS – Die gute Laune an den US-Börsen mit Rekorden an der technologielastigen Nasdaq und im S&P 500 dürfte sich am Dienstag auf den deutschen Aktienmarkt übertragen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start mit plus 0,53 Prozent auf 15 756 Punkten. Somit hält er Kontakt zu seiner am Vortag aufgestellten Bestmarke bei fast 15 803 Zählern. Mit Einzelhandelsumsätzen, Erzeugerpreisen und Industrieproduktion kommen am Dienstagnachmittag beachtenswerte Konjunkturdaten aus den USA. Zudem stehen am Vormittag Verbraucherpreise der Eurozone im Blick. Zentrales Ereignis bleiben die geldpolitischen Aussagen der US-Notenbank Fed am Mittwoch.

USA: – DOW LEICHT IM MINUS, TECHS GEFRAGT – Ohne klaren Trend sind die US-Aktienmärkte in die neue Börsenwoche gestartet. Während sich die Standardwerte an der Wall Street mehrheitlich moderat im Minus bewegten, setzten die Technologietitel an der Nasdaq ihre jüngste Bergfahrt fort. Im Anlegerfokus standen die für Mittwoch avisierten geldpolitischen Kommentare und Beschlüsse der US-Notenbank. Nach Einschätzung der meisten Analysten wird die Fed trotz eines zuletzt starken Anstiegs der Inflation an ihrer extrem lockeren Geldpolitik festhalten. Der Dow Jones Industrial schloss am Montag 0,25 Prozent tiefer mit 34 393,75 Punkten. Der S&P 500 gewann hingegen 0,18 Prozent auf 4255,15 Zähler. Für den Nasdaq 100 ging es um 0,93 Prozent auf 14 128,20 Punkte nach oben.

ASIEN: – UNEINHEITLICH – Die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte haben am Dienstag keine gemeinsame Richtung gefunden. Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg zuletzt um rund ein Prozent, während der Hang Seng in Hongkong um 0,9 Prozent fiel. Der CSI-300-Index , der die Aktien der 300 größten börsennotierten Unternehmen vom chinesischen Festland beinhaltet, sank zuletzt um gut 1 Prozent. Die Anleger warten weiterhin auf geldpolitische Signale der US-Notenbank Fed am Mittwoch.

Schlusskurse des letzten Handelstages:

DAX 15.673,64 -0,13%

XDAX 15.721,97 +0,03%

EuroSTOXX 50 4.132,67 +0,14%

Stoxx50 3.548,70 +0,21%

DJIA 34.393,75 -0,25%

S&P 500 4.255,15 +0,18%

NASDAQ 100 14.128,20 +0,93%

Nikkei 225 29.125,00 +0,76%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 172,64 +0,05%

DEVISEN:

Euro/USD 1,2125 +0,03%

USD/Yen 110,07 0,00%

Euro/Yen 133,46 +0,03%

BTC/USD 40.480,43 +2,68%

ROHÖL:

Brent 73,08 +0,22 USD

WTI 71,10 +0,22 USD

Quelle: https://www.boersennews.de/nachrichten/artikel/dpa-afx-boersentag-auf-einen-blick-dax-behaelt-rekord-im-blick/3052416/

Aktuelle Heizölpreise



News am Morgen

Panorama

Biden trifft EU-Spitzen in Brüssel

Bei einem Gipfel in Brüssel trifft US-Präsident Joe Biden am Dienstag gegen Mittag EU-Ratspräsident Charles Michel und Kommissionschefin Ursula von der Leyen. weiterlesen

Anzeige

Finanztipp

Smart-Hebel-Trading-Dienst

Die Nr.1 in Deutschland +Österreich + Schweiz! Die besten Hebelscheine für Ihr Depot Depot-Kontoauszug HIER anschauen

Börse

About You legt soliden Börsengang hin

Der Online-Modehändler About You hat den Preis für seine Aktien auf 23 Euro je Stück festgelegt. Die Preisspanne hatte bei 21 bis 26 Euro gelegen. Insgesamt wurden gut 36 Millionen Papiere einschließlich Mehrzuteilung angeboten, wie das Unternehmen am Montagabend in Hamburg mitteilte. weiterlesen

Panorama

Kassenärzte fordern mehr Impfstoff

Der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, fordert von Bund und Ländern Schritte für steigendes Tempo beim Impfen und für eine Rückkehr zu mehr Freiheiten. weiterlesen

Wirtschaft

Deutsche Industrie wegen Antisanktionsgesetz in China besorgt

Der Bundesverband der Deutschen Industrie hat sich wegen eines neuen Antisanktionsgesetzes in China besorgt gezeigt. weiterlesen

Artikel im Fokus:

Applied Materials und Electronic Arts – Wichtige Phase läuft

SAP und Infineon – Das sieht doch wieder besser aus!

Weitere wichtige Informationen für den Börsentag:

Die wichtigsten Finanztermine des Tages im Überblick

Handelskalender

Verfallstage an der Börse (Hexensabbat)

Im Fokus der Anleger – die meistdiskutierten Wertpapiere und Themen

Finanzprodukte im Vergleich