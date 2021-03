Börsentag auf einen Blick

AKTIEN

DEUTSCHLAND: – REKORDJAGD GEHT WEITER – Der Dax dürfte am Donnerstag das vierte Rekordhoch in Folge erreichen. Der Broker IG taxiert den Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,3 Prozent höher auf 14 588 Punkte. Tags zuvor hatte er nach den Rekorden am Montag und Dienstag einen Höchststand von 14 560 Punkten erreicht. An der Wall Street hatte der Dow Jones Industrial vorgelegt. Er war erstmals über 32 300 Punkte geklettert. Das lange erwartete gewaltige Konjunkturpaket des US-Präsidenten Joe Biden zur Bewältigung der Corona-Krise ist beschlossene Sache. Trotz leichter Gewinnmitnahmen im späteren Handel blieb dem Dow letztlich ein deutliches Kursplus. Anders als an der Tech-Börse Nasdaq, wo sich die weitere Erholung letztlich in Luft auflöste.

USA: – DOW MIT REKORDHOCH – Jüngste US-Inflationsdaten haben die Anleger am New Yorker Aktienmarkt zur Wochenmitte beruhigt. Der Dow Jones Industrial kletterte den dritten Tag in Folge auf ein Rekordhoch. Zum Börsenschluss gewann der US-Leitindex noch 1,46 Prozent auf 32 297,02 Punkte. Die Anteile des Flugzeugherstellers Boeing knüpften an der Index-Spitze mit plus 6,4 Prozent an ihren starken Vortag an. Der Trend zu Papieren der „Old Economy“ beziehungsweise zu Value-Titeln – also Aktien mit Aufholpotenzial – hielt an.

ASIEN: – DEUTLICHE KURSGEWINNE – Die Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag deutliche Kursgewinne verzeichnet. Das grüne Licht für das US-Konjunkturprogramm sorgte auch in Asien für Rückenwind. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss 0,6 Prozent höher. Der CSI-300-Index mit den 300 größten Unternehmen, die an Chinas Festlandsbörsen gelistet sind, gewann zuletzt 2,04 Prozent und in Hongkong legte der Hang Seng um 1,03 Prozent zu.

Schlusskurse des letzten Handelstages:

DAX 14.540,25 +0,71%

XDAX 14.564,15 +0,81%

EuroSTOXX 50 3.819,92 +0,89%

Stoxx50 3.270,51 +0,62%

DJIA 32.297,02 +1,46%

S&P 500 3.898,81 +0,60%

NASDAQ 100 12.752,07 -0,33%

Nikkei 225 29.105,00 -0,38%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 171,43 -0,02%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1922 -0,05%

USD/Yen 108,7770 +0,37%

Euro/Yen 129,6840 +0,33%

BTC/USD 55.056,75 +2,15%

ROHÖL:

Brent 68,33 +0,43 USD

WTI 64,88 +0,44 USD

Quelle: https://www.boersennews.de/nachrichten/artikel/dpa-afx-boersentag-auf-einen-blick-dax-setzt-rekordlauf-fort/2871206/

Aktuelle Heizölpreise



News am Morgen

Panorama

Biden: USA werden Impfstoff teilen

Nach der Corona-Impfung aller Menschen in den Vereinigten Staaten will die US-Regierung übrig bleibende Dosen nach Angaben von Präsident Joe Biden auch anderen Ländern zur Verfügung stellen. weiterlesen

Krypto

Bitcoin steigt weiter

Die Digitalwährung Bitcoin ist weiter im Aufwind. Am Mittwoch stieg die vor mehr als einer Dekade eingeführte Kryptowährung über die Marke von 57 000 US-Dollar. weiterlesen

Rohstoffe

Ölpreise steigen nach Hinweisen auf stärkere Nachfrage in den USA

Die Ölpreise sind am Donnerstag gestiegen und haben damit an die Gewinne vom Vortag angeknüpft. Marktbeobachter erklärten den jüngsten Anstieg der Ölpreise mit der Entwicklung der Lagerbestände in den USA. weiterlesen

Artikel im Fokus:

Alibaba und Amazon – Aktien mit Ritt auf der Rasierklinge

SAP macht wieder Dampf! Infineon muss nachsetzen.

GameStop: Ernennung des Sonder-Komitees lässt Aktie nach oben schnellen

Weitere wichtige Informationen für den Börsentag:

Die wichtigsten Finanztermine des Tages im Überblick

Handelskalender

Verfallstage an der Börse (Hexensabbat)

Im Fokus der Anleger – die meistdiskutierten Wertpapiere und Themen

