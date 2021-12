Börsentag auf einen Blick

Aktien

DEUTSCHLAND: – MODERATE VERLUSTE – Der Dax dürfte mit moderaten Verlusten in die Nachweihnachtswoche gehen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Montag rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,19 Prozent tiefer auf 15 727 Punkte. Damit deutet sich für die ruhige Zeit zwischen den Jahren zunächst eine kleine Atempause an, nachdem der Dax vor Weihnachten eine Erholungsrally hingelegt hatte. Dabei hatte der Index mit der 21-Tage-Linie und der 200-Tage-Linie wichtige kurz- und längerfristige Trendindikatoren zurückerobert. Rückenwind war dabei von positiven Daten zur Wirtschaftslage der USA gekommen, sowie von der Hoffnung, dass die Omikron-Variante des Coronavirus vergleichsweise mild verlaufen könnte. Zudem stützt die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank weiterhin.

USA: – GEWINNE – Die Anleger am US-Aktienmarkt haben sich kurz vor Weihnachten in Kauflaune gezeigt. Dank neuer Hoffnung in der Pandemie und erfreulicher Wirtschaftsdaten hellte sich die gute Stimmung der vergangenen Tage weiter auf. Der marktbreite und besonders aussagekräftige S&P 500 stieg am Donnerstag dicht an sein vor viereinhalb Wochen erreichtes Rekordhoch. Mit plus 0,62 Prozent auf 4725,79 Punkte ging ihm wie auch den anderen Indizes zum Handelsschluss die Puste aber etwas aus. Viele Marktteilnehmer haben ihre Bücher schon geschlossen, die Handelsumsätze waren entsprechend dünn.

ASIEN: – DURCHWACHSEN – Die Börsen Asiens haben am Montag keine gemeinsame Richtung gefunden. Der japanische Leitindex Nikkei 225 fiel um fast ein halbes Prozent. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland sank zuletzt um 0,25 Prozent, während der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungsregion Hongkong um 0,1 Prozent zulegt. Moderate Gewinne gab es auch in Südkorea.

Schlusskurse des letzten Handelstages:

DAX 15.756,31 +1,04%

XDAX 15.747,29 +0,75%

EuroSTOXX 50 4.255,01 -0,25%

Stoxx50 3.782,51 -0,18%

DJIA 35.950,56 +0,55%

S&P 500 4.725,79 +0,62%

NASDAQ 100 16.308,21 +0,79%

Nikkei 225 28.890,00 +0,03%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 172,57 +0,02%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1313 +0,01%

USD/Yen 114,479 +0,10%

Euro/Yen 129,516 +0,12%

BTC/USD $ 50.920,44 +2,05%

ROHÖL:

Brent 75,57 -0,22 USD

WTI 72,86 -0,94 USD

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

keine

Quelle:



https://www.boersennews.de/nachrichten/artikel/dpa-afx-boersentag-auf-einen-blick-anleger-holen-nach-weihnachten-luft/3392276/

Aktien-Trend auf Börsennews



News am Morgen

Börse

Anleger könnten Endspurt des Dax verpassen‘

In der neuen, verkürzten Handelswoche drohen viele Anleger das Sahnehäubchen auf einem starken Börsenjahr zu verpassen. weiterlesen

Pandemie

Bundesländer schärfen Corona-Regeln

Im Kampf gegen eine weitere Ausbreitung des Coronavirus schärfen die Bundesländer zum Jahresausklang ihre Maßnahmenkataloge. weiterlesen

Anzeige

Finanztipp

Smart-Hebel-Trading-Dienst

Die Nr.1 in Deutschland +Österreich + Schweiz! Die besten Hebelscheine für Ihr Depot Depot-Kontoauszug HIER anschauen

Europa

Ex-EZB-Chefvolkswirt Issing: Derzeit kein Land reif für Euro-Beitritt

Der ehemalige EZB-Chefvolkswirt Otmar Issing rät aktuell von einer Erweiterung der Gruppe der Euroländer ab. „Im Moment sieht es nicht so aus, dass der Euro sich verbessern würde, wenn da noch mehr Länder teilnehmen“ … weiterlesen

Studie

Raucherquote in Deutschland steigt wieder

Der Anteil der Raucher in Deutschland steigt wieder. Er liegt derzeit bei den Menschen über 14 Jahren bei fast 31 Prozent, wie aus der repräsentativen Langzeitstudie „Deutsche Befragung zum Rauchverhalten“ (Debra) hervorgeht. weiterlesen

Gesundheitswesen

Verband: Personalmangel und wirtschaftliche Verluste in Kliniken

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) schlägt angesichts des Personalmangels in den Krankenhäusern Alarm. Vier von fünf Kliniken haben Probleme, offene Pflegestellen auf ihren Allgemein- und Intensivstationen zu besetzen. weiterlesen

Immobilien

Lemke wirbt für ökologisches Bauen – Keine Grünflächen versiegeln

Bei der geplanten Wohnungsbauoffensive muss nach Ansicht von Bundesumweltministerin Steffi Lemke unbedingt der Umwelt- und Artenschutz beachtet werden. weiterlesen

Artikel im Fokus:

Novavax-Aktie: Noch mehr tolle Neuigkeiten!

Cisco Systems bärenstark. Electronic Arts vor Widerstand. Netflix muss nachsetzen.

Anzeige-

Weitere wichtige Informationen für den Börsentag:

>>Aktien TOP 30 << Aktien-Trend auf Börsennews

Die wichtigsten Finanztermine des Tages im Überblick

Aktuelle Blogs

Handelskalender

Verfallstage an der Börse (Hexensabbat)

Im Fokus der Anleger – die meistdiskutierten Wertpapiere und Themen

Finanzprodukte im Vergleich