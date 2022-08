Börsentag auf einen Blick

Aktien: Leichte Kursgewinne erwartet

DEUTSCHLAND: – LEICHTE KURSGEWINNE – Der Dax dürfte am Donnerstag seine Erholung fortsetzen. Zwei Stunden vor der Xetra-Eröffnung taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex 0,39 Prozent höher auf 13 640 Punkten. Der Leitindex steht mittlerweile wieder deutlich über der 50-Tage-Linie als Indikator für den mittelfristigen Trend. Von seinen in der Zeit von Anfang Juni bis Anfang Juli verbuchten Verlusten hat er bereits wieder mehr als 50 Prozent aufgeholt. In den USA hatten am Vortag die Börsen dank erfreulicher Konjunkturdaten kräftige Gewinne verzeichnet. Rezessionsängste lassen derzeit etwas nach, bei gleichzeitiger Hoffnung auf ein nicht mehr ganz so flottes Tempo bei den Zinsanhebungen der Notenbank. Auch die Spannungen zwischen China und den USA um Taiwan rücken wieder in den Hintergrund.

USA: – KRÄFTIGE KURSGEWINNE – Nach dem jüngsten Rücksetzer haben die US-Börsen am Mittwoch an ihre Erholungsrally im Juli angeknüpft. Optimistisch stimmende Konjunkturdaten aus der weltgrößten Volkswirtschaft gaben Auftrieb. Der Dow Jones Industrial legte um 1,29 Prozent auf 32 812,50 Zähler zu. Allerdings konnte der bekannteste Wall-Street-Index seine Verluste seit Monatsbeginn damit nicht ganz wettmachen.

ASIEN: – KURSGEWINNE – Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag Kursgewinne verzeichnet. Die Erholung der Technologiewerte in den USA sorgte auch in Asien für Rückenwind. Zuletzt hatten die Spannungen zwischen den USA und China rund um Taiwan die Märkte in Asien belastet. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen des chinesischen Festlands legte zuletzt um 0,25 Prozent zu. Der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong stieg um 1,45 Prozent. In Japan gewann der Nikkei 225 kurz vor Handelsende 0,6 Prozent.

Schlusskurse des letzten Handelstages:

DAX 13.587,56 +1,03%

XDAX 13.639,59 +1,63%

EuroSTOXX 50 3.732,54 +1,30%

Stoxx50 3.661,44 +0,28%

DJIA 32.812,50 +1,29%

S&P 500 4.155,17 +1,56%

NASDAQ 100 13.253,26 +2,73%

Nikkei 225 27.990,00 +0,85%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 157,24 -0,12%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0163 -0,03%

USD/Yen 133,6975 -0,12%

Euro/Yen 135,8800 -0,15%

BTC/USD 23.116,17 +0,84%

ROHÖL:

Brent 97,03 +0,25 USD

WTI 91,03 +0,37 USD

News am Morgen

Börse

Weltweit freundliche Börsentendenz sorgt für weitere Kursgewinne

Der Dax dürfte am Donnerstag seine Erholung fortsetzen. Zwei Stunden vor der Xetra-Eröffnung taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex 0,39 Prozent höher auf 13 640 Punkten. Der Leitindex steht mittlerweile wieder deutlich über der 50-Tage-Linie als Indikator für den mittelfristigen Trend. weiterlesen

International

Chinas Manöver zielen auf Blockade Taiwans – Raketenabschüsse möglich

Die laufenden chinesischen Manöver rund um Taiwan zielen nach Angaben in Staatsmedien auf eine See- und Luftblockade der demokratischen Inselrepublik. Auch werde damit eine mögliche militärische Eroberung Taiwans geübt. weiterlesen

National

Brand im Berliner Grunewald nach Explosion

Nach einer Explosion auf einem Sprengplatz der Polizei im Berliner Grundwald ist der angrenzende Wald in Flammen geraten, das Feuer breitet sich aus. Immer wieder kommt es zu weiteren Explosionen. Der Regional-, Fern- und S-Bahnverkehr sind unterbrochen, wie die Bahn auf ihrer Internetseite mitteilte. weiterlesen

Panorama

Zuspruch und Kritik für neues Corona-Schutzkonzept

Der Entwurf der Bundesregierung für das Infektionsschutzgesetz ist auf geteiltes Echo gestoßen. Dass das Konzept keine pauschalen Schließungen von Schulen vorsieht, wurde etwa von Ärztevertretern begrüßt. weiterlesen