DEUTSCHLAND: – WEITERE KONSOLIDIERUNG – Der Dax dürfte seinen Rückschlag am Freitag etwas ausweiten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start rund ein halbes Prozent tiefer auf 15 562 Punkte. Der Dax zollt weiter seiner fulminanten Erholung zu Wochenbeginn Tribut und rutscht wieder Richtung 15 500 Punkte zurück. In der Spitze hatte er im Wochenverlauf 4,4 Prozent gewonnen, von denen bis zum aktuellen Xetra-Schluss noch rund 3 Prozent verblieben. Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners sieht nach einem hervorragenden Aktienjahr auch viele Akteure langsam ihre Bücher schließen. Der Dax liegt 2021 aktuell fast 14 Prozent vorn. Als „Highlight des heutigen Datenkalenders“ sieht Altmann die US-Inflationsdaten. „Allerdings sind die Anleger beim Thema Inflation zuletzt deutlich entspannter und toleranter geworden. Von daher dürfte eine hohe veröffentlichte Inflationsrate zu deutlich geringeren Marktverwerfungen führen, als das noch vor wenigen Monaten der Fall war“, so der Experte.

USA: – TECHS UNTER DRUCK – Die Anleger haben an den New Yorker Börsen am Donnerstag bei Technologiewerten Gewinne mitgenommen. Der Nasdaq 100 büßte nach einem bislang starken Wochenverlauf 1,49 Prozent auf 16 149,57 Punkte ein. Das Tech-Werte-Barometer hat damit in dieser Woche noch 2,8 Prozent gewonnen. Der marktbreite S&P 500 verlor am Donnerstag 0,72 Prozent auf 4667,45 Zähler. Der Dow Jones Industrial , der am Vortag mit den Gewinnen der anderen Indizes nicht Schritt halten konnte, schloss prozentual unverändert bei 35 754,69 Punkten. Für ihn ergibt sich ein Wochenplus von bisher 3,4 Prozent.

ASIEN: – VERLUSTE – Die Börsen Asiens haben am Donnerstag am Donnerstag nachgegeben. Der CSI-300-Index , der die 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland umfasst, fiel zuletzt 0,7 Prozent, der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong ebenso. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss rund ein Prozent im Minus.

Schlusskurse des letzten Handelstages:

DAX 15639,26 -0,30%

XDAX 15602,12 -0,76%

EuroSTOXX 50 4208,30 -0,59%

Stoxx50 3721,99 -0,13%

DJIA 35754,69 0,00%

S&P 500 4667,45 -0,72%

NASDAQ 100 16149,57 -1,49%

Nikkei 225 28.625,00 -0,90%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 174,09 -0,03%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1298 +0,03%

USD/Yen 113,49 +0,04%

Euro/Yen 128,22 +0,06%

BTC/USD 48.245,22 -3,15%

ROHÖL:

Brent 74,05 -0,37 USD

WTI 70,62 -0,32 USD

Quelle:



https://www.boersennews.de/nachrichten/artikel/dpa-afx-boersentag-auf-einen-blick-weiterer-rueckschlag-fuer-den-dax/3366536/

News am Morgen

Börse

Rückschlag geht weiter – Daimler Truck einen Tag im Dax

Der Dax dürfte seinen Rückschlag am Freitag etwas ausweiten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start rund ein halbes Prozent tiefer auf 15 562 Punkte. weiterlesen



Pandemie

Weitere Corona-Maßnahmen werden beschlossen – Neue Sorgen

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie sollen Bundestag und Bundesrat an diesem Freitag eine erste begrenzte Impfpflicht und weitere Krisenregelungen beschließen. weiterlesen

Studie

Studie zu 29 Ländern: Deutschland recht krisenfest in der Pandemie

In der Corona-Pandemie haben sich Demokratie, Staat und Verwaltung, Wirtschaft und soziale Sicherung einer Analyse zufolge in Deutschland als robust erwiesen. weiterlesen

Europa

Geheimdienste vermuten klare Ziele hinter Russlands Truppenaufmarsch

Nach Einschätzung westlicher Geheimdienste will Russland mit den Truppenbewegungen in Richtung der Ukraine vor allem Zugeständnisse der Nato in umstrittenen politischen und militärischen Fragen erzwingen. weiterlesen

Unternehmen

Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck gibt Börsendebüt

Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck wird am Freitag (09.00 Uhr) sein Debüt an der Frankfurter Börse geben. weiterlesen

