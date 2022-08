Börsentag auf einen Blick

Aktien: Dax stabilisiert sich weiter

DEUTSCHLAND: – STABILISIERUNG GEHT WEITER – Der Dax dürfte sich am Tag des beginnenden Notenbankertreffens in Jackson Hole zunächst weiter stabilisieren. Schon am Vortag hatte er nach zwischenzeitlichen Verlusten ein leichtes Plus erzielt, nun scheint sich diese Tendenz zunächst fortzusetzen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Auftakt 0,4 Prozent höher auf 13 273 Punkte. Zur Marke von 13 000 Punkten, der er im Vortagstief bis auf 85 Punkte nahe gekommen war, baut er damit wieder etwas Puffer auf. In den USA und Asien zeigte sich eine vergleichbare Entwicklung. Die Märkte warten auf Eindrücke von der mehrtägigen Konferenz in Jackson Hole, die am Donnerstag eingeläutet wird. Im Zentrum der Debatte steht eine Rede von Fed-Chef Jerome Powell, die allerdings erst am Freitag auf der Agenda steht. Die aktuellen Inflationsdaten üben weiterhin einen großen Handlungsdruck auf die Fed aus, schrieb etwa die NordLB. Zuvor beschäftigt am Donnerstag aber auch der aktuelle Ifo-Geschäftsklimaindex die Anleger an der Frankfurter Börse.

USA: – MODERATE GEWINNE – Einen Tag vor dem Beginn des Notenbanker-Treffens in Jackson Hole haben sich die Anleger an den US-Börsen nur vorsichtig aus der Deckung getraut. Der Leitindex Dow Jones Industrial gewann am Mittwoch zum Handelsende 0,18 Prozent auf 32 969,23 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,29 Prozent auf 4140,77 Punkte hoch und der technologielastige Nasdaq 100 legte um 0,28 Prozent auf 12 917,86 Zähler zu.

ASIEN: – GEWINNE – Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag zugelegt. Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg kurz vor dem Handelsende 0,7 Prozent. Der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong gewann 1,2 Prozent und der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen des chinesischen Festlands zog um 0,4 Prozent an. Die Führung in Peking kündigte weitere Milliardenhilfen an, um die schwächelnde Wirtschaft des Landes zu stabilisieren.

Schlusskurse des letzten Handelstages:

DAX 13.220,06 +0,20%

XDAX 13.209,51 +0,45%

EuroSTOXX 50 3.667,46 +0,41%

Stoxx50 3.646,02 +0,25%

DJIA 32.969,23 +0,18%

S&P 500 4.140,77 +0,29%

NASDAQ 100 12.917,86 +0,28%

Nikkei 225 28.525,00 +0,48%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 150,44 +0,09%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0004 +0,37%

USD/Yen 136,55 -0,42%

Euro/Yen 136,61 -0,05%

BTC/USD 21.516,96 +0,45%

ROHÖL:

Brent 101,83 +0,61 USD

WTI 95,34 +0,45 USD

Quelle: https://www.boersennews.de/nachrichten/artikel/dpa-afx-boersentag-auf-einen-blick-dax-stabilisiert-sich-weiter/3843836/

News am Morgen

Börse

Dax weiter stabilisiert vor Jackson-Hole-Konferenz

Der Dax dürfte sich am Tag des beginnenden Notenbankertreffens in Jackson Hole zunächst weiter stabilisieren. Schon am Vortag hatte er nach zwischenzeitlichen Verlusten ein leichtes Plus erzielt, nun scheint sich diese Tendenz zunächst fortzusetzen. weiterlesen

Konjunktur

Statistiker geben Daten zu Staatshaushalt und Konjunktur bekannt

Die Corona-Pandemie hat in den vergangenen zwei Jahren tiefe Löcher in den deutschen Staatshaushalt gerissen. Wie sich die Finanzen von Bund, Ländern, Gemeinden und Sozialversicherung im ersten Halbjahr 2022 entwickelt haben, gibt das Statistische Bundesamt am Donnerstag (08.00 Uhr) bekannt. weiterlesen

Ukraine-Krise

Tote nach Raketentreffer auf Personenzug

Nach ihrem Unabhängigkeitstag trauert die Ukraine um die vielen Todesopfer eines russischen Raketenangriffs auf einen Personenzug. Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach am späten Mittwochabend von mindestens 22 Toten. weiterlesen

Verbraucher

Viele Menschen sparen bei Shopping und Energieverbrauch

Angesichts der hohen Inflation verzichtet eine Mehrheit der Bundesbürger bereits auf Shoppingtouren und spart Energie. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage des Instituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur hervor, für die Mitte August gut 2000 Menschen befragt wurden. weiterlesen