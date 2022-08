Börsentag auf einen Blick

Aktien: Weitere Kursverluste erwartet

DEUTSCHLAND: – WEITERE KURSVERLUSTE ERWARTET – Der Dax dürfte nach dem Kursrutsch zu Wochenbeginn am Dienstag die Verluste noch etwas ausweiten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Auftakt 0,15 Prozent tiefer auf 13 210 Punkte. Die internationalen Börsen präsentierten sich schwach. Laut den Experten der Credit Suisse wegen der Befürchtung, dass die US-Notenbank Fed beim Symposium in Jackson Hole in der laufenden Woche angesichts der hohen Inflation einen aggressiven Ton anschlagen könnte, was weitere Zinserhöhungen betrifft.

USA: – DEUTLICHE KURSVERLUSTE – Inflations- und Wachstumssorgen haben die US-Aktienmärkte am Montag belastet. Vor dem am Donnerstag beginnenden, internationalen Notenbanker-Treffen in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming ging es für die Kurse erneut bergab. Am Markt wird darauf spekuliert, dass die US-Notenbank Fed weiter einen strikten Straffungskurs verfolgen dürfte, um die hohe Inflation in den Griff zu bekommen. Der Leitindex Dow Jones Industrial weitete nach einem schwachen Auftakt sein Minus aus und verlor am Ende 1,91 Prozent auf 33 063,61 Punkte.

ASIEN: – SCHWACH – Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag schwächer tendiert. Die Schwäche der US-Märkte dämpfte auch in Asien die Stimmung. Der japanische Leitindex Nikkei 225 büßte kurz vor dem Handelsende 1,2 Prozent ein. Der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong sank um 0,5 Prozent und der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen des chinesischen Festlands gab um 0,15 Prozent nach.

Schlusskurse des letzten Handelstages:

DAX 13.230,57 -2,32%

XDAX 13.200,86 -2,40%

EuroSTOXX 50 3.658,22 -1,93%

Stoxx50 3.655,49 -0,45%

DJIA 33.063,61 -1,91%

S&P 500 4.137,99 -2,14%

NASDAQ 100 12.890,54 -2,66%

Nikkei 225 28.525,00 -0,92%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 151,39 +0,11%

DEVISEN:

Euro/USD 0,9933 -0,11%

USD/Yen 137,3225 -0,12%

Euro/Yen 136,4045 -0,24%

BTC/USD 21.028,11 -1,87%

ROHÖL:

Brent 97,17 +0,69 USD

WTI 91,11 +0,75 USD

Quelle: https://www.boersennews.de/nachrichten/artikel/dpa-afx-boersentag-auf-einen-blick-weitere-kursverluste-erwartet/3839581/

News am Morgen

Börse

Dax ringt nach Verlusttagen um Stabilisierung

Der Dax dürfte nach dem erneuten Kursrutsch zu Wochenbeginn am Dienstag erst einmal mit kleineren Kursverlusten in den Handel starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Auftakt 0,15 Prozent tiefer auf 13 210 Punkte. weiterlesen



Medien

Am Mittwoch kommen die ‚Tagesthemen‘ live aus Kiew

An diesem Mittwoch ist es ein halbes Jahr her, dass Russland den Angriffskrieg gegen die Ukraine begonnen hat. An diesem Mittwochabend (24.8.) kommen deshalb die ARD-„Tagesthemen“ ab 22.15 Uhr live aus Kiew, moderiert von Caren Miosga, wie der zuständige NDR mitteilt. weiterlesen

Finanzen

Teure Energie, weniger kommunale Leistungen – Preis der Freiheit?

Schwimmbäder teurer, Bibliotheken tageweise zu: Der Energiepreisanstieg belastet nicht nur Bürger und Unternehmen, sondern auch die Kommunen – und könnte zur Einschränkung ihrer Dienstleistungen führen. weiterlesen

Mobilität

Arbeitsweg für 3,6 Millionen Pendler über 50 Kilometer lang

Pendler haben im vergangenen Jahr auf dem Weg zur Arbeit durchschnittlich fast 17 Kilometer zurückgelegt. Wie das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung am Dienstag mitteilte, haben deutschlandweit 19,6 Millionen Menschen und damit fast 60 Prozent aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigen nicht an ihrem Wohnort gearbeitet. weiterlesen