Aktien: Dax bleibt auf Schlingerkurs

DEUTSCHLAND: – SCHLINGERKURS – Der Dax bleibt seinem Schlingerkurs auch am letzten Tag der Woche treu. Nach dem kräftigen Dreh ins Plus am Vortag geht es am Freitag zunächst wieder abwärts: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,4 Prozent tiefer auf 15 470 Punkte. Die Sorge vor einer nahen Zinswende in den USA mit raschem Tempo hatte den Dax tags zuvor zunächst bis knapp unter 15 200 Punkte zurückgeworfen, bis die Käufer wieder das Regiment übernahmen. Am Montag war er angesichts der zugespitzten Ukraine-Krise sogar zeitweise bis auf 14 952 Punkte abgesackt. Große Schwankungen dürften das Börsengeschehen laut dem Marktanalysten Edward Moya vom Broker Oanda noch einige Zeit prägen. Denn die Schnäppchenjäger hätten neben „buy the dip“ – ein neues Motto, nämlich „sell the rally“. Sie suchten also bei gefallenen Kursen immer wieder ihre Chance, aber eher nicht für längerfristige Anlagen.

USA: – TECHS UNTER DRUCK – Das Hin und Her der US-Börsen wegen der geldpolitischen Perspektiven ist am Donnerstag weiter gegangen. Wie schon die ganze Woche schwankten die Indizes deutlich zwischen Gewinnen und Verlusten. Nach einem Spitzenanstieg von 1,8 Prozent lag der Dow Jones Industrial zeitweise auch wieder im Minus. Aus dem Handel ging er 0,02 Prozent tiefer bei 34 160,78 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor sogar 1,20 Prozent auf 14 003,11 Punkte. Dabei waren Zahlenvorlagen von Tesla und Intel nicht gut angekommen.

ASIEN: – UNEINHEITLICH – Die Börsen Asiens haben am Freitag keine gemeinsame Richtung gefunden. Damit setzte sich der jüngste Schlingerkurs infolge der Ungewissheit über das Tempo der geldpolitischen Straffung in den USA fort. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss mit 26 717 Punkten gut zwei Prozent im Plus. Der chinesische CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland fiel zuletzt leicht und in der Sonderverwaltungsregion Hongkong büßte der Hang-Seng-Index 0,9 Prozent ein.

Schlusskurse des letzten Handelstages:

DAX 15.524,27 +0,42%

XDAX 15.417,86 +0,37%

EuroSTOXX 50 4.184,97 +0,49%

Stoxx50 3.772,55 +1,04%

DJIA 34.160,78 -0,02%

S&P 500 4.326,51 -0,54%

NASDAQ 100 14.003,11 -1,20%

Nikkei 225 26.640,00 -0,15%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 170,18 -0,01%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1153 +0,09%

USD/Yen 115,35 0,00%

Euro/Yen 128,66 +0,09%

BTC/USD $37.045,49 +3,32%

ROHÖL:

Brent 90,03 +0,69 USD

WTI 87,37 +87,37 USD

News am Morgen

Börse

Aktien Frankfurt Ausblick: Schaukelbörse geht weiter – Dax im Minus erwartet

Der Dax bleibt seinem Schlingerkurs auch am letzten Tag der Woche treu. Nach dem kräftigen Dreh ins Plus vom Vortag dürfte es am Freitag zunächst wieder abwärts gehen … weiterlesen

Politik

Macron will Putin Deeskalationsweg im Ukraine-Konflikt vorschlagen

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will seinem russischen Kollegen Wladimir Putin einen Weg der Deeskalation im Konflikt mit der Ukraine vorschlagen. Am Freitag (10.45 Uhr) wollen die beiden Staatschefs dazu telefonieren. weiterlesen

Panorama

RKI sieht neben Infektionszahl Krankheitslast im Fokus

Angesichts der in die Höhe schnellenden Zahlen von Omikron-Neuinfektionen sieht das Robert Koch-Institut (RKI) nicht die Messung jeder Infektion, sondern immer mehr die Krankheitslast im Fokus. weiterlesen

Wirtschaft

Deutschland: Anstieg der Einfuhrpreise schwächt sich etwas ab

er Preisauftrieb in Deutschland bleibt hoch, bremst aber etwas ab. Im Dezember zogen die Preise von nach Deutschland eingeführten Gütern zum Vorjahresmonat um 24,0 Prozent an … weiterlesen

Forschung

Resilienzforscherin: Gewöhnen uns an hohe Corona-Zahlen

Aus Sicht der Psychologin Donya Gilan gewöhnen sich viele Menschen an immer weiter in die Höhe schießende Inzidenzen und Neuinfektionen. . „Es stellt sich so was wie eine Gewöhnung, Habituation, ein, so dass das dazu führen kann, dass bestimmte Maßnahmen vielleicht nicht mehr so streng befolgt werden“ … weiterlesen