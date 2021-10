Börsentag auf einen Blick

DEUTSCHLAND: – FESTER – Der Dax dürfte es am Dienstag über die Hürde von 15 600 Punkten schaffen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,3 Prozent höher auf 15 649 Punkte. Auch von der 50-Tage-Linie als mittelfristigem Trendbarometer dürfte er sich nach oben absetzen. Weitere Rekorde im Dow Jones Industrial und S&P 500 helfen dem Dax voran. Im Fokus stehen weiter die Quartalsberichte der Unternehmen. Aber auch die Themen Inflation und Lieferkettenprobleme sowie die steigenden Corona-Zahlen in einigen Ländern beschäftigten die Anleger weiter, so die Experten der Credit Suisse. Sie bleiben optimistisch, dass der Preisauftrieb sich wieder abschwächst und die Konjunktur weiter brummt.

USA: – REKORDE – Vor einer Flut an Unternehmensberichten in den kommenden Tagen haben sich die Anleger am Montag an den US-Börsen weiter mutig gezeigt. Die New Yorker Indizes setzten sich nach zähem Auftakt allesamt ins Plus ab und so reichte es sowohl beim Dow Jones Industrial als auch dem S&P 500 für erneute Bestmarken. Der Leitindex Dow stieg am Ende um 0,18 Prozent auf 35 741,15 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,47 Prozent auf 4566,48 Zähler.

ASIEN: – ÜBERWIEGEND GEWINNE – Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag überwiegend freundlich tendiert. Insbesondere in Japan legten die Kurse kräftig zu. Die freundliche Verfassung der US-Märkte stützte. Der japanische Leitindex Nikkei-225 gewann nach dem schwächeren Wochenstart 1,8 Prozent. Der CSI-300-Index , der die 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland beinhaltet, legte zuletzt um 0,2 Prozent zu. In Hongkong büßte der Hang Seng hingegen 0,3 Prozent ein.

DAX 15.599,23 +0,36%

XDAX 15.622,51 +0,37%

EuroSTOXX 50 4.188,31 -0,01%

Stoxx50 3.639,60 +0,07%

DJIA 35.741,15 +0,18%

S&P 500 4.566,48 +0,47%

NASDAQ 100 15.514,19 +1,04%

Nikkei 225 28.575,00 -0,70%

Bund-Future 168,42 -0,11%

Euro/USD 1,1601 -0,06%

USD/Yen 113,9380 +0,20%

Euro/Yen 132,1750 +0,13%

BTC/USD 62.490,29 +0,69%

Brent 86,19 +0,20 USD

WTI 83,85 +0,08 USD

News am Morgen

Politik

Erste Sitzung des Bundestags – Schäuble nur noch Alterspräsident

Der neue Bundestag kommt 30 Tage nach der Wahl an diesem Dienstag erstmals zusammen und nimmt seine Arbeit auf. weiterlesen

Finanztipp

Finanzen

Sparer im Corona-Krisen-Modus: Girokonto und Sparbuch beliebt

Sparen ist angesagt in der Corona-Pandemie. Obwohl die Zinsflaute bei gestiegener Inflation am Ersparten nagt, bunkern Menschen Geld auf dem Girokonto, mickerig verzinsten Sparbüchern oder zu Hause. weiterlesen

Tabakindustrie

Drogenbeauftragte warnt vor Legalisierung von Cannabis

Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Daniela Ludwig, hat die Nachfolger-Regierung vor einer Legalisierung von Cannabis gewarnt. „Zugunsten eines vermeintlichen Zeitgeistes die Gesundheit der Bevölkerung zu riskieren …“ weiterlesen

Unternehmen

Raumfahrtfirma von Amazon-Gründer Bezos plant eigene Station im All

Die Raumfahrtfirma von Amazon -Gründer Jeff Bezos plant eine eigene Station im All. Die Raumstation mit dem Namen „Orbital Reef“ … weiterlesen

Klimawandel

Australien will bis 2050 klimaneutral werden

Wenige Tage vor dem Start der UN-Klimakonferenz COP26 hat Australien nun doch ehrgeizigere Klimaziele angekündigt. weiterlesen

