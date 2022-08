Börsentag auf einen Blick

Aktien: Dax mit leichten Verlusten erwartet

DEUTSCHLAND: – MODERATE VERLUSTE ERWARTET – Nach seinem starken Wochenstart dürfte der Dax am Dienstag zunächst wieder etwas nachgeben. Der Broker IG taxierte den Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Beginn 0,2 Prozent tiefer auf 13 656 Punkte. Wie bereits am vergangenen Donnerstag wurde der Dax tags zuvor an seiner 100-Tage-Durchschnittslinie ausgebremst. Sie gilt als ein Barometer für den mittelfristigen Trend. Die wichtigsten Indizes an der Wall Street sind ein Stück weiter und drehten am Abend an ihren langfristigen 200-Tage-Linien. „Die Kurserholung der US-Aktien pausiert“, hieß es bei der Credit Suisse. Die Aufmerksamkeit gelte neben dem Wirtschaftsumfeld noch der Berichtssaison.

USA: – DURCHWACHSEN – Die US-Börsen haben am Montag ihre Auftaktgewinne nicht gehalten. Im Technologiesektor drückte letztlich ein enttäuschender Quartalsumsatz von Nvidia doch stärker auf die Stimmung, der Nasdaq 100 verlor 0,37 Prozent auf 13 159,16 Zähler. Der Leitindex Dow Jones Industrial hielt sich noch im Plus mit 0,09 Prozent auf 32 832,54 Punkten. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,12 Prozent auf 4140,06 Punkte.

ASIEN: – UNEINHEITLICH – In Asien haben die Aktienmärkte am Dienstag keine gemeinsame Richtung gefunden. Während in Tokio der japanische Leitindex Nikkei 225 kurz vor Handelsschluss um rund ein Prozent fiel, ging es in China und Hongkong nach oben. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone stieg zuletzt um fast ein Prozent. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen des chinesischen Festlands legte um 0,3 Prozent zu.

Schlusskurse des letzten Handelstages:

DAX 13.687,69 +0,84%

XDAX 13.642,59 +0,10%

EuroSTOXX 50 3.757,22 +0,85%

Stoxx50 3.662,41 +0,58%

DJIA 32.832,54 +0,09%

S&P 500 4.140,06 -0,12%

NASDAQ 100 13.159,16 -0,37%

Nikkei 225 28.185,00 -0,05%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 156,90 +0,08%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0193 -0,04%

USD/Yen 134,88 -0,09%

Euro/Yen 137,49 -0,13%

BTC/USD 23.907,03 +2,00%

ROHÖL:

Brent 96,46 -0,19 USD

WTI 90,57 -0,19 USD

News am Morgen

Börse

Leichte Verluste erwartet

Nach seinem starken Wochenstart dürfte der Dax am Dienstag zunächst wieder etwas nachgeben. Der Broker IG taxierte den Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Beginn 0,2 Prozent tiefer auf 13 656 Punkte. weiterlesen

Europa

EU-Notfallplan für Gas ist in Kraft

Der europäische Gas-Notfallplan zur Vorbereitung auf einen möglichen Stopp russischer Erdgaslieferungen ist an diesem Dienstag in Kraft getreten. Der Plan sieht vor, dass alle EU-Länder ihren Gasverbrauch von Anfang August bis März nächsten Jahres freiwillig um 15 Prozent senken … weiterlesen

USA

Ex-US-Präsident Trump: Anwesen in Mar-a-Lago von FBI durchsucht

Die Bundespolizei FBI hat nach Angaben von Ex-US-Präsident Donald Trump dessen Anwesen in Mar-a-Lago im US-Bundesstaat Florida durchsucht. „Mein wunderschönes Zuhause, Mar-a-Lago in Palm Beach, Florida, wird derzeit von einer großen Gruppe von FBI-Agenten belagert, durchsucht und besetzt“ … weiterlesen

Rohstoffe

Neue Spannungen im Mittelmeer? Türkei schickt wieder Bohrschiff los

Die Türkei will erneut ein Gas-Bohrschiff zu Erkundungsfahrten ins Mittelmeer entsenden. Die „Abdülhamid Han“ soll am Dienstag von Präsident Recep Tayyip Erdogan losgeschickt werden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. weiterlesen