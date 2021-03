Börsentag auf einen Blick

AKTIEN

DEUTSCHLAND: – KURSGEWINNE ERWARTET – Der kleine Rückschlag im Dax am Freitag nach einer Rekordserie war womöglich nur ein Ausrutscher: Nach einem weiteren Rekord im Dow Jones Industrial sieht der Broker IG auch den deutschen Leitindex am Montag wieder höher. Zwei Stunden vor dem Xetra-Start taxiert IG den Dax 0,2 Prozent im Plus auf 14 530 Punkte. In der Nacht zeichnete sich mit 14 601 Punkten gar eine Fortsetzung der Rekordrally ab. In der Vorwoche hatte er eine viertägige Rekordserie am Donnerstag mit einem Höchststand von 14 595 Punkten gekrönt. Das Wochenplus lag schließlich bei über vier Prozent.

USA: – DOW SETZT REKORDSERIE FORT – Das Muster der vergangenen Tage am US-Aktienmarkt hat sich am Freitag wiederholt: Ein erneut starker Renditeanstieg am Anleihemarkt brachte Technologiewerte unter Druck, während der Dow Jones Industrial seine Rekordjagd den fünften Tag in Folge fortsetzte. Der Leitindex verbuchte am Ende des Tages ein Plus von 0,90 Prozent auf 32 778,64 Punkte und krönte damit eine starke Woche, die ihm einen Zuwachs von mehr als vier Prozent bescherte.

ASIEN: – JAPAN FREUNDLICH – Die Aktienmärkte in Asien sind ohne einheitliche Tendenz in die neue Woche gestartet. Die Rekordserie in den USA beim Dow Jones Industrial stützte den Handel nur leicht. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss 0,2 Prozent höher. Deutlich schwächer präsentierten sich hingegen die Märkte in China. Der CSI-300-Index mit den 300 größten Unternehmen, die an Chinas Festlandsbörsen gelistet sind, büßte zuletzt 2,46 Prozent. Der Hang Seng in Hongkong trat praktisch auf der Stelle.

Schlusskurse des letzten Handelstages:

DAX 14.502,39 -0,46%

XDAX 14.568,81 +0,17%

EuroSTOXX 50 3.833,36 -0,32%

Stoxx50 3.260,82 -0,44%

DJIA 32.778,64 +0,90%

S&P 500 3.943,34 +0,10%

NASDAQ 100 12.937,29 -0,89%

Nikkei 225 29.675,00 +1,33%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 171,39 +0,05%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1929 -0,26%

USD/Yen 109,3235 +0,29%

Euro/Yen 130,4100 +0,02%

BTC/USD 59.213,44 -2,84%

ROHÖL:

Brent 69,60 +0,38 USD

WTI 66,01 +0,40 USD

Quelle: https://www.boersennews.de/nachrichten/artikel/dpa-afx-boersentag-auf-einen-blick-kursgewinne-erwartet/2877056/

News am Morgen

Politik

Rheinland-Pfalz: SPD gewinnt Landtagswahl deutlich

Deutlicher als erwartet hat die SPD um Ministerpräsidentin Malu Dreyer die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz gewonnen. weiterlesen

Politik

Fehlstart für CDU ins Wahljahr

Nach dem historischen Wahldebakel in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sucht die CDU nach Wegen aus der Krise. weiterlesen

Politik

Grüne gewinnen Landtagswahl in Baden-Württemberg

Die Grünen von Ministerpräsident Winfried Kretschmann haben die Landtagswahl in Baden-Württemberg klar gewonnen. weiterlesen

Panorama

Auch Niederlande stoppen Astrazeneca-Impfungen

Nun haben auch die Niederlande Impfungen mit dem Impfstoff des britisch-schwedischen Pharmakonzerns Astrazeneca für zwei Wochen ausgesetzt. weiterlesen

Panorama

Buchungsboom für Mallorca nach Ende der Reisewarnung

Nach der Aufhebung der Reisewarnung für Mallorca ziehen die Buchungen für die Lieblingsinsel der Deutschen deutlich an. weiterlesen

