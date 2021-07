Börsentag auf einen Blick

DEUTSCHLAND: – KAUM VERÄNDERT ERWARTET – Auch zu Beginn der neuen Woche zeichnet sich für den Dax zunächst wenig Bewegung ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Montag rund zweieinhalb Stunden vor dem Handelsbeginn wenige Punkte tiefer auf 15 645 Punkte. Seit dem leichten Rückschlag vom Rekordhoch Mitte Juni bei 15 802 Punkten pendelt der Dax richtungslos um seine 21-Tage-Linie. Das Barometer für den kurzfristigen Trend steht aktuell bei 15 622 Punkten. Dabei gab der US-Arbeitsmarktbericht am Freitag eigentlich eine gute Vorlage. Die Marktstrategen der Credit Suisse sprachen nach den Jobdaten vom für den Aktienmarkt idealen „Goldlöckchen“-Szenario: Die Erholung der US-Wirtschaft bleibe stark, sei aber auch nicht so dynamisch, um die US-Notenbank in Handlungszwang für eine straffere Geldpolitik zu zwingen, hieß es. In den USA wird nach dem Unabhängigkeitstags-Feiertag am Sonntag am heutigen Montag nicht gehandelt.

USA: – GEWINNE – Angesichts einer starken Arbeitsmarkterholung in den Vereinigten Staaten haben die US-Börsen am Freitag Höchststände erklommen. Zudem gingen im Mai im Vergleich zum April bei der Industrie etwas mehr Aufträge ein als erwartet. Das verhalf dem marktbreiten S&P 500 als auch den technologielastigen Nasdaq-Indizes zu neuen Bestmarken. Der Dow Jones Industrial hinkte zwar weiter hinterher, holt aber zunehmend auf. Der Dow ging letztlich mit einem Plus von 0,44 Prozent auf 34 786,35 Punkte aus dem Handel. Der S&P 500 rückte am Freitag um 0,75 Prozent auf 4352,34 Punkte vor. Der Technologieindex Nasdaq 100 stieg am Freitag um 1,15 Prozent auf 14 727,63 Punkte.

ASIEN: – UNEINHEITLICH – Die Anleger an den wichtigsten Börsen Asiens haben sich Montag zurückgehalten. Der CSI-300-Index , der die Aktien der 300 größten börsennotierten Unternehmen vom chinesischen Festland beinhaltet, fiel zuletzt um 0,24 Prozent und der Hang Seng in Hongkong sank um 0,49 Prozent. Der japanische Leitindex Nikkei 225 büßte zuletzt um 0,54 Prozent ein.

DAX 15.650,09 +0,30%

XDAX 15.667,25 +0,28%

EuroSTOXX 50 4.084,31 +0,13%

Stoxx50 3.535,17 +0,21%

DJIA 34.786,35 +0,44%

S&P 500 4.352,34 +0,75%

NASDAQ 100 14.727,63 +1,15%

Nikkei 225 28.575,00 -0,71%

Bund-Future 173,12 -0,03% DEVISEN:

Euro/USD 1,1856 -0,07%

USD/Yen 111,14 +0,10%

Euro/Yen 131,77 +0,03%

BTC/USD 34.257,88 -3,27% ROHÖL:

Brent 76,07 -0,10 USD

WTI 75,07 -0,09 USD

Forderung nach Impfempfehlung für Kinder

Nachdem am Wochenende erstmals seit langem die Infektionszahlen in Deutschland wieder leicht gestiegen waren, gibt es verstärkt Forderungen nach Impfungen auch bei Kindern und Jugendlichen. weiterlesen



Recht

42 Prozent der Renten-Anträge bei Berufsunfähigkeit abgelehnt

Mehr als 42 Prozent der Menschen, die wegen Berufsunfähigkeit in Rente wollten, sind im vergangenen Jahr mit ihrem Antrag gescheitert. weiterlesen

Politik

Laschet gegen Tempolimit 130

CDU-Chef Armin Laschet hat sich gegen ein Tempolimit von 130 ausgesprochen. weiterlesen

Politik

FDP und Linke fordern Aufklärung von Scholz

FDP und Linke haben von Finanzminister und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz Aufklärung über Vorwürfe gefordert, er habe sein Ministerium zu Wahlkampf-Zwecken eingesetzt. weiterlesen

Lucid Motors: Die Spannung steigt

Tesla mit Quartalsrekord und Horrornachricht

Nordex-Aktie: Kapitalerhöhung sorgt für zweistellige Kurseinbußen

