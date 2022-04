Börsentag auf einen Blick

Aktien: Konjunktursorgen belasten den Dax

DEUTSCHLAND: – DEUTLICH IM MINUS – Der Dax dürfte zum Wochenstart unter Druck bleiben. Die Furcht vor einem deutlichen Zinsanstieg in den USA und womöglich auch bald höheren Zinsen in der Eurozone hat die Märkte derzeit fest im Griff. So wird am Montag der deutsche Leitindex wohl wieder unter die runde Marke von 14 000 Punkten rutschen, der Broker IG taxierte ihn gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start mit minus 1,6 Prozent auf 13 910 Punkte. Dass Frankreichs liberaler Präsident Emmanuel Macron die Präsidentschaftswahl nach vorläufigem amtlichen Endergebnis klar vor der rechten Herausforderin Marine Le Pen gewonnen hat, sorgt am Finanzmarkt zwar für Erleichterung, hilft den Kursen gegenwärtig aber kaum. Im Blick steht am Vormittag das Ifo-Geschäftsklima in Deutschland, das sich laut Ökonomen angesichts des Kriegs in der Ukraine erneut eingetrübt haben dürfte.

USA: – VERLUSTE – Der US-Aktienmarkt hat vor dem Wochenende unter dem Eindruck eines sich abzeichnenden größeren Zinsanstiegs seine bereits kräftigen Vortagesverluste nochmals deutlich ausgeweitet. US-Notenbankchef Jerome Powell hatte am Vortag über einen großen Zinsschritt auf der nächsten Sitzung der Fed Anfang Mai gesprochen und damit die gute Marktstimmung kippen lassen. Der Leitindex Dow Jones Industrial fiel am Freitag um 2,82 Prozent auf 33 811,40 Punkte, womit er auf Wochensicht ein Minus von rund 1,9 Prozent verbuchte. Der marktbreite S&P 500 verlor zum Wochenschluss 2,77 Prozent auf 4271,78 Zähler. Um 2,65 Prozent bergab auf 13 356,87 Punkte ging es für den technologielastigen Nasdaq 100 , dessen Wochenbilanz mit einem Verlust von rund 3,9 Prozent ebenfalls tiefrot ausfällt. Die Verluste zum Wochenende werfen die Indizes zurück auf das Kursniveau von Mitte März.

ASIEN: – VERLUSTE – Konjunktursorgen im Sog des Ringens der Notenbanken gegen die hohe Inflation haben die Aktienmärkte in Asien am Montag belastet. In Japan sank der Leitindex Nikkei 225 zuletzt um 1,8 Prozent. In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong büßte der Hang Seng 2,6 Prozent ein. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland fiel um 2,2 Prozent zu.

Schlusskurse des letzten Handelstages:

DAX 14.142,09 -2,48%

XDAX 14.052,45 -1,94%

EuroSTOXX 50 3.840,01 -2,24%

Stoxx50 3.719,52 -1,63%

DJIA 33.811,40 -2,82%

S&P 500 4.271,78 -2,77%

NASDAQ 100 13.356,87 -2,65%

Nikkei 225 26.730,00 -1,55%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 153,50 +0,16%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0773 -0,23%

USD/Yen 128,57 +0,03%

Euro/Yen 138,51 -0,22%

BTC/USD $39.118,40 -1,43%

ROHÖL:

Brent 103,59 -3,06 USD

WTI 99,07 -3,00 USD

News am Morgen

Börse

Talfahrt geht weiter

Der Dax dürfte zum Wochenstart unter Druck bleiben. Die Furcht vor einem deutlichen Zinsanstieg in den USA und womöglich auch bald höheren Zinsen in der Eurozone hat die Märkte derzeit fest im Griff. weiterlesen

Ukraine-Krieg

Selenskyjs Heimatstadt bereitet sich auf russische Attacke vor

Krywyj Rih, die Heimatstadt des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, bereitet sich auf einen Angriff russischer Truppen vor. Die ukrainischen Streitkräfte rechneten mit einer Offensive in den kommenden Tagen … weiterlesen

Wahl

Politisches Beben ausgeblieben: Franzosen wählen erneut Macron

Kontinuität in Frankreich, Aufatmen in Europa: Die Französinnen und Franzosen haben der Nationalistin und EU-Skeptikerin Marine Le Pen eine Absage erteilt und den Europafreund Emmanuel Macron erneut zu ihrem Präsidenten gewählt. weiterlesen

Mobilität

Ein Euro pro Tag: Umwelthilfe fordert teureres Anwohnerparken

Wer in der Nähe seiner Wohnung parkt, soll bald deutlich mehr zahlen müssen – zumindest wenn es nach der Deutschen Umwelthilfe geht. Der Verein fordert von den Bundesländern und Städten, dass die Gebühren fürs Anwohnerparken bundesweit auf mindestens 360 Euro pro Jahr steigen. weiterlesen