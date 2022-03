Börsentag auf einen Blick

Aktien: Leichte Kursverluste erwartet

DEUTSCHLAND: – LEICHTE KURSVERLUSTE – Nach der sprunghaften Erholung vom Vortag lassen es die Anleger am Donnerstag zunächst wieder langsamer angehen. Der Broker IG taxierte den Dax knapp zwei Stunden vor dem Start auf 13 835 Punkte und damit 0,1 Prozent unter dem Vortagsschluss. Geprägt von Hoffnung auf eine Annäherung der Kriegsparteien war der Leitindex zur Wochenmitte um fast 8 Prozent hochgeschnellt. Wie die Experten der ING am Morgen schrieben, bleibt die Rally anfällig für Rückschläge, da die Risiken bestehen blieben. Der Fokus liegt am Donnerstag auf dem ersten hochrangigen Gespräch der Ukraine und Russlands seit Kriegsbeginn: Hoffnung für das Treffen des ukrainischen Außenministers Dmytro Kuleba und seines russischen Kollegen Sergej Lawrow hatten zuletzt vage Signale der Kompromissbereitschaft gemacht.

USA: – ERHOLT – Hoffnungsschimmer im Krieg in der Ukraine haben am Mittwoch eine Erholung an den US-Börsen ausgelöst. Nach vier verlustreichen Börsentagen legte der Dow Jones Industrial zu Handelsschluss um 2,00 Prozent auf 33 286,25 Punkte zu. Kursstützend wirkte sich auch der deutliche Rückgang der Energiepreise nach deren jüngster Rekordjagd aus. Als Lichtblick erschien den Anlegern das geplante Treffen der Außenminister der Ukraine und Russlands an diesem Donnerstag im türkischen Antalya. Zudem deutete die Regierung in Kiew an, dass sie nicht mehr auf einer sofortigen Nato-Mitgliedschaft beharrt und eine Neutralität des Landes nicht ausschließt. Das russische Außenministerium betonte laut der Agentur Tass seinerseits, Russland strebe keinen Machtwechsel in der Ukraine an.

ASIEN: – KURSGEWINNE – Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag die kräftige Erholung in den USA und Europa vom Vortag nachgeholt. Das geplante Treffen der Außenminister der Ukraine und Russlands an diesem Donnerstag weckte zaghafte Hoffnung auf eine Annäherung der Kriegsparteien. Zudem waren zuletzt die Ölpreise deutlich gesunken. In Tokio schloss der Leitindex Nikkei 225 mit kräftigen Kursgewinnen von 3,9 Prozent. Der Hang Seng Index in Hongkong legte zuletzt um 0,5 Prozent zu. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland gewann 1,5 Prozent.

Schlusskurse des letzten Handelstages:

DAX 13.847,93 +7,92%

XDAX 13.861,32 +6,64%

EuroSTOXX 50 3.766,02 +7,44%

Stoxx50 3.542,27 +4,52%

DJIA 33.286,25 +2,00%

S&P 500 4.277,88 +2,57%

NASDAQ 100 13.742,20 +3,58%

Nikkei 225 25.395,00 +2,38%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 163,64 -0,01%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1058 -0,12%

USD/Yen 116,0860 +0,24%

Euro/Yen 128,3635 +0,12%

BTC/USD $39.210,64 -5,77%

ROHÖL:

Brent 113,52 +2,38 USD

WTI 109,64 +0,94 USD

News am Morgen

Börse

Anleger warten ab vor dem Außenminister-Treffen

Nach der sprunghaften Erholung vom Vortag lassen es die Anleger am Donnerstag zunächst wieder langsamer angehen. Der Broker IG taxierte den Dax knapp zwei Stunden vor dem Start auf 13 835 Punkte und damit 0,1 Prozent unter dem Vortagsschluss. weiterlesen



Panorama

Kritik an Entwurf für künftige Corona-Rechtsgrundlage

Der Entwurf der Bundesregierung für die neue Corona-Rechtsgrundlage ab 20. März ist nach Ansicht von Experten und Landespolitikern unzureichend. „Es regiert das Prinzip Hoffnung“ … weiterlesen

Finanztipp

Ukraine-Krieg

USA lehnen Lieferung von Kampfjets in Ukraine als zu riskant ab

Die US-Regierung lehnt die Lieferung von MiG-29-Kampfjets in die Ukraine wegen der Gefahr einer Eskalation des Konflikts mit Russland ab. Die Geheimdienste seien zu der Einschätzung gekommen, dass der russische Präsident Wladimir Putin die Verlegung von Kampfflugzeugen als Eskalationsschritt missverstehen könnte … weiterlesen

Politik

Gas-Importstopp: Ukraine erhöht vor EU-Gipfel Druck auf Deutschland

Vor dem EU-Gipfel im französischen Versailles erhöht die Ukraine den Druck auf Deutschland, die Energie-Importe aus Russland zu stoppen. Angesichts der hohen Zahl der Kriegsopfer unter der Zivilbevölkerung sei das Nein der Bundesregierung zu einem Importstopp „moralisch nicht tragbar“ … weiterlesen