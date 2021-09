Börsentag auf einen Blick

AKTIEN

DEUTSCHLAND: – LEICHT IM MINUS – Nach dem starken Wochenstart zeichnet sich für den Dax am Dienstag ein leichter Rückschlag zurück an die Marke von 15 900 Punkten ab. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Montag rund zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,2 Prozent tiefer auf 15 901 Punkte. Impulse von der Wall Street fehlen wegen des „Labor Day“ am Montag. Etwas Unterstützung kommt am Morgen aus China: Aktuelle Außenhandelsdaten hätten die jüngsten Wachstumssorgen wieder gedämpft, erklärte der Marktanalyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda. Die Exporte legten im August in US-Dollar berechnet um fast 26 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zu, die Importe wuchsen sogar um ein Drittel. Damit legten die Aus- und Einfuhren stärker zu als im Juli. Chinas Börsen legten zu, wie auch der japanische Aktienmarkt.

USA: – FEIERTAG – An den New Yorker Aktienbörsen wurde am Montag wegen eines Feiertags nicht gehandelt.

ASIEN: – IM PLUS – In Asien haben positive Konjunkturdaten aus China die Kurse nach oben getrieben. In Japan legte der Leitindex Nikkei 225 im späten Handel knapp ein Prozent zu und baute damit seine Gewinnserie der vergangenen Tage aus. Der CSI 300 mit einer Auswahl der wichtigsten Unternehmen auf dem chinesischen Festland legte zuletzt rund ein halbes Prozent zu. Auftrieb kam vom chinesischen Außenhandel, der im August überraschend stark ausgefallen ist.

Schlusskurse des letzten Handelstages:

DAX 15932,12 0,96%

XDAX 15934,48 1,04%

EuroSTOXX 50 4246,13 1,05%

Stoxx50 3645,00 0,87%

DJIA 35369,09 -0,21% (Freitag)

S&P 500 4535,43 -0,03% (Freitag)

NASDAQ 100 15652,86 0,31% (Freitag)

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 175,15 -0,03%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1873 0,02%

USD/Yen 109,79 -0,05%

Euro/Yen 130,35 -0,05%

ROHÖL:

Brent 72,53 +0,31 USD

WTI 69,13 -0,16 USD

News am Morgen

Unternehmen

Die Züge rollen wieder – GDL beendet dritte Streikrunde

Seit dem frühen Dienstagmorgen ist die Deutsche Bahn zum regulären Fahrplan zurückgekehrt – der Streik der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) ist vorerst beendet. weiterlesen





Finanztipp

Politik

Bundestag beschließt neue Corona-Messlatte und Impf-Auskünfte

Für den weiteren Kampf gegen die Corona-Pandemie im Herbst und Winter soll der Bundestag am Dienstag noch kurz vor der Wahl einige Neuregelungen beschließen. weiterlesen

Wirtschaft

EZB-Kurs erschwert Vermögensaufbau für ärmere Haushalte

Die seit Jahren extrem lockere Geldpolitik der Europäischen Zentralbank hat einer Analyse zufolge die Vermögensverteilung in Deutschland nicht entscheidend verändert. weiterlesen

Wirtschaft

Chinas Außenhandel entwickelt sich viel stärker als erwartet

Trotz des jüngsten Ausbruchs des Coronavirus in China hat sich der Außenhandel der zweitgrößten Volkswirtschaft deutlich besser entwickelt als erwartet. weiterlesen



Rohstoffe

Ölpreise bewegen sich zunächst wenig

Die Ölpreise haben sich am Dienstag im frühen Handel zunächst wenig von der Stelle bewegt. weiterlesen

