Börsentag auf einen Blick

Aktien: Leichte Kursverluste erwartet

DEUTSCHLAND: – ETWAS SCHWÄCHER – Die Spannungen zwischen den USA und China um Taiwan dürften sich am Dienstag auch am deutschen Aktienmarkt bemerkbar machen. Der Dax wird etwas schwächer erwartet, der Broker IG taxierte ihn zwei Stunden vor dem Handelsstart mit minus 0,37 Prozent auf 13 430 Punkten. Nach der starken Erholung im Juli konsolidierten die Börsenkurse derzeit weltweit, hieß es von der Credit Suisse. In den Spannungen um Taiwan wird die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, nach Angaben aus dem Parlament in Taipeh in der demokratischen Inselrepublik erwartet. Es wäre der ranghöchste Besuch eines US-Politikers seit einem Vierteljahrhundert in Taiwan, das die kommunistische Führung in Peking als Teil der Volksrepublik China ansieht. Pelosi würde sich mit der Visite in Taipeh über Warnungen aus Peking hinwegsetzen, in denen auch mögliche militärische Gegenmaßnahmen angedroht wurden.

USA: – LEICHTE KURSVERLUSTE – Der US-Aktienmarkt hat am Montag im insgesamt recht ruhigen Handel moderat nachgegeben. Eine klare Richtung im Tagesverlauf hatte es jedoch nicht gegeben. Investoren analysierten zum einen die durchwachsenen ISM-Stimmungsdaten aus der US-Industrie und zum anderen neue Äußerungen von Notenbankern. Der Dow Jones Industrial verlor nach einigem Hin und Herr 0,14 Prozent auf 32 798,40 Punkte.

ASIEN: – SCHWACH – Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag deutlich nachgegeben. Wachstumssorgen und Spannungen zwischen den USA und China prägten das Geschehen. Die US-Regierung sieht in einem möglichen Besuch Taiwans durch die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, keine Änderung der langjährigen China-Politik der USA. Aus China kamen unterdessen scharfe Warnungen. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen des chinesischen Festlands büßte zuletzt 2,5 Prozent ein. Der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong sank um 2,7 Prozent. In Japan gab der Nikkei 225 kurz vor Handelsende um 1,5 Prozent nach.

Schlusskurse des letzten Handelstages:

DAX -0,03% 13.479,63

XDAX -0,48% 13.485,56

DJIA -0,14% 32.798,40

S&P 500 -0,28% 4.118,63

NASDAQ 100 -0,06% 12.940,78

Nikkei 225 -0,30% 27.905,00

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future +0,23% 158,75

DEVISEN:

Euro/USD +0,12% 1,0275

USD/Yen -0,65% 130,7540

Euro/Yen -0,52% 134,3575

BTC/USD -1,84% 22.902,85

ROHÖL:

Brent -0,74% USD 99,29

WTI -0,63% USD 93,26

Quelle: https://www.boersennews.de/nachrichten/artikel/dpa-afx-boersentag-auf-einen-blick-leichte-kursverluste-erwartet/3804081/

News am Morgen

Börse

Schwache Vorgaben belasten – Spannungen zwischen China und den USA

Die Spannungen zwischen den USA und China um Taiwan dürften sich am Dienstag auch am deutschen Aktienmarkt bemerkbar machen. Der Dax wird etwas schwächer erwartet, der Broker IG taxierte ihn zwei Stunden vor dem Handelsstart mit minus 0,37 Prozent auf 13 430 Punkten. weiterlesen

Rohstoffe

Getreidelieferungen geben Hoffnung

Gut fünf Monate nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs hat am Montag das erste Schiff mit Getreide an Bord die Ukraine verlassen. Das lang geforderte Ende der Getreide-Blockade löste weltweit ein positives Echo aus. Auch die politische Führung in Kiew äußerte sich vorsichtig optimistisch. weiterlesen

Devisen

Euro zum US-Dollar stabil – Australischer Dollar unter Druck

Der Euro hat sich am Dienstag im frühen Handel zunächst kaum von der Stelle bewegt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0270 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag noch etwas tiefer auf 1,0233 Dollar festgesetzt. weiterlesen

International

Trotz Drohungen aus China: US-Politikerin Pelosi in Taiwan erwartet

In den Spannungen um Taiwan wird die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, nach Angaben aus dem Parlament in Taipeh schon am Dienstag in der demokratischen Inselrepublik erwartet. weiterlesen